新疆少數民族生育率狂降逾4成 澳洲智庫：創全球近代史之最

根據澳洲智庫分析，新疆地區2017至2019年的生育率下滑幅度，在近代史上大於任何區域，超越敘利亞內戰、盧安達與柬埔寨種族滅絕期間的生育率降幅。圖為2019新疆維吾爾人在日本大阪G20會場外抗議中共暴行。（路透）

2021/05/13 00:06

〔中央社〕根據澳洲智庫最新分析，從已知資料來看，中國新疆地區2017至2019年的生育率下滑幅度，在近代史上大於任何區域，超越敘利亞內戰、盧安達與柬埔寨種族滅絕期間的生育率降幅。

美聯社在澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」（ASPI）公布前，獨家取得上述報告。

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這份根據中國政府近10年數據所作的報告顯示，生育率下滑48.74%的情況集中出現在有許多維吾爾族和哈薩克族等大體為少數民族穆斯林聚居的地區。

以少數民族為主的縣份，2017至2018年生育率下跌了43.7%，新生兒減少了16萬名以上。相較之下，在漢族為主的縣份，新生兒稍微多些。

澳洲戰略政策研究所研究員、報告執筆人之一拉瑟（Nathan Ruser）說，自聯合國（UN）71年前開始蒐集全球生育數據以來，這種生育率極端下滑的情況可說是前所未見，超越敘利亞內戰、盧安達與柬埔寨種族滅絕期間的生育率降幅。

拉瑟表示：「這是目前為止可查明資料中的最大降幅。」

「這能讓人了解家庭計畫政策和這種打壓的規模，以及當局所希望進行社會控制的規模。」

美聯社先前的報導與德國研究員曾德恩（Adrian Zenz）去年的報告指出，中國政府全面降低維吾爾族生育率，手段包括結紮、墮胎、子宮內避孕裝置；而且會將擁有3名以上子女的人拘禁或罰款。澳洲戰略政策研究所的報告證實上述發現。

中國外交部與新疆政府未立即回應採訪。但北京政府已加強抨擊曾德恩和澳洲戰略政策研究所，指稱他們的資金來自美國和其他西方國家，試圖降低其可信度。美聯社證實，許多數字都是根據中國政府的統計。

中國當局過去4年鎖定維吾爾人採取殘忍的強迫同化政策。在維吾爾分離主義分子發動一系列炸彈和持刀攻擊後，中國官員發動鎮壓，把逾100萬人送進新建的拘留營和監獄。

這種壓迫行為招致西方制裁。一群西方國家預定今天在聯合國舉辦活動，討論北京壓迫維吾爾人問題。

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