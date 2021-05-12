籲世衛秘書長僅限一任 獨立小組報告：減少政治影響

國際專家組成的疫情大流行獨立調查小組認為，全球未認真對待大流行威脅，呼籲改革世衛組織，建議秘書長職務僅限一任，減少政治影響。圖為現任世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（路透）

2021/05/12 23:41

〔中央社〕國際專家組成的疫情大流行獨立調查小組今天公布報告，認為全球未認真對待大流行威脅，呼籲改革世界衛生組織，建議秘書長職務僅限一任，減少政治影響。

大流行防範和應對獨立小組（IPPR）今天提出國際及世衛應對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情最終報告，認為全球未認真對待大流行的威脅，未對容易傳播的病毒建立快速反應的系統，演變成災難。

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報告指出，當前在國際和國家層面的措施不足以保護人們免受COVID-19威脅，例如自2019年12月中下旬出現一系列來歷不明的肺炎病例開始，世界衛生組織（WHO）卻直至2020年1月30日宣布構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），花費時間太長，未能立即向全球發出預警。而2020年2月也不見大多數國家立即採取措施遏止疫情蔓延。

獨立小組認為，當前的防範系統除了無法保護人們，也無法防止隨時可能出現的另一種新的、高度傳染性的病毒爆發，因此呼籲國際社會採取必要的改革以防止下一次危機。

報告認為，當前全球政治領導階層在疫情中缺席是應對不足原因之一，建議召集全球國家元首共同監督應對大流行的準備工作，並採取集體行動，確保所需的資金和工具到位。

獨立小組也呼籲富有國家的領導人承諾，為世界其他地區提供疫苗。

此外，在針對世衛組織的應對方面，報告並未指責世衛領導層，但指出世衛被賦予的權力不足，治理結構複雜且效率不高，無法應對當前的危機。因此，建議改善世衛現有的治理結構。

報告建議將世衛秘書長職位自一任5年、可連任一次，修改為僅得擔任一任秘書長、但任期可以是7年，以保護秘書長不受會員國的政治影響。

2020年5月舉行的世界衛生大會（WHA）通過決議成立大流行防範和應對獨立小組（IPPR），對COVID-19的國際衛生及世衛應對工作啟動公正、獨立和全面評估。

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