四川成都高中生墜亡案被「維穩」 中國官方：禁止顏色革命

中國四川省成都市一名高中生9日在校內墜樓身亡後，但官方昨天通報排除刑事案件，並稱家屬無異議，隨後啟動維穩，排除抗議現場，揚言絕不允許「顏色革命」發生。中國五星旗示意圖。（法新社）

2021/05/12 23:23

〔中央社〕中國四川省成都市一名高中生9日在校內墜樓身亡後，引發民眾抗議要求真相。但官方昨天通報排除刑事案件，並稱家屬無異議後，當局啟動維穩，排除抗議現場，揚言絕不允許「顏色革命」發生。

成都市第四十九中學高二學生林唯麒9日母親節當天在學校墜亡。他的母親事後說，「高高興興送去的，一個小時後就出事了」，事前毫無徵兆。當天淩晨，兒子還向她發簡訊說「媽媽，節日快樂」。

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林母在微博發文指控，校方簡單告知死因是從樓道墜落，但將家長全部拒之門外無可奉告，不讓他們見兒子的遺體；想看監視攝影畫面不給看；想問問同學、老師到底發生了什麼，學校第一時間遣散了班裡所有學生並警告他們「三緘其口」。

網路盛傳，林唯麒因為占了學校老師小孩的留學名額，被推下樓。

事件披露後，當地官方通報稱排除刑事案件，還稱「基本判斷該生是因個人問題輕生」，不僅家長立刻表明「不認同」，更引發社會一面倒的質疑聲浪，連官媒新華每日電訊、半月談也相繼發文批評官方與校方回應「避重就輕」、「迴避質疑」。

林唯麒的親友事發後在四十九中學校門外聚集要求校方交代，前往聲援抗議的民眾越來越多，且入夜不散，不僅陸媒大幅報導，還引發境外網路社群與媒體高度關注這起在中國近年難得出現的大規模陳情抗議事件。

但這個中國最熱門的社會事件，11日出現翻轉。

成都市成華區官方11日晚間7時發布通報聲稱，經現場勘驗、走訪調查、調閱監控、電子資料勘驗，提取書證、屍體檢驗，認定林唯麒是高墜死亡，排除刑事案件。還說公安機關當天下午已依法將調查結論告知林唯麒家屬，「家屬對調查結論無異議」，還要求民眾「不信謠，不傳謠」。

林母的微博昨天上午迄今未再發文，林父的微博10 日就關閉未顯示。陸媒轉發官方通報後，也未再推出相關報導，網路迅速冷卻。

推特訊息顯示，儘管官方啟動維穩，四十九中學校門外11日仍聚集大批抗議民眾，入夜後，他們手持白色薔薇花，隔著警方的封鎖線不斷高喊「真相」。

過程中，多名警員衝入人群抓人，導致人群四散高喊「警察打人」。影片顯示，有數名民眾被警方架走。據網友表示，這起抗議事件持續6小時後遭警方排除而落幕。

中國知名網軍組織「帝吧」昨天持續發文指控有「境外勢力」介入，抗議明顯有組織有預謀，並質疑抗議人群整齊劃一手持鮮花還用標準普通話高喊口號，與中國一般陳抗事件明顯不同，反而跟境外的「顏色革命」一樣。

帝吧並指前四川廣播電台一名鄭姓女主持人帶一批人到場，是幕後主使，還翻出以往資料，指她是前美國駐成都總領事夫人莊祖宜的「好友」。鄭姓女主持人的微博目前顯示已換名並刪光所有文章。

四川省公安廳網路安全保衛總隊官方微博今天下午發文揚言，絕不會坐視國家安全和發展利益受損，絕不會允許敵對勢力破壞國家的安全穩定和人民的和平生活，絕不會允許「顏色革命」在這片土地上發生，「任何人想要進行這樣的嘗試，必將遭到迎頭痛擊！」

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