武漢肺炎》日本預約接種疫苗系統大當機 配送也停擺

日本武漢肺炎疫情嚴峻，緊急事態宣言擴大到6都府縣，今（12）日卻傳出疫苗接種預約系統大當機。（路透）

2021/05/12 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，緊急事態宣言也擴大到6都府縣，然而，今（12）日卻傳出疫苗接種預約系統大當機，此外用於疫苗配送的系統「V-SYS」也一度停擺。

綜合外媒報導，日本東京和部分城市的疫苗接種線上預約系統，今日中午疑似因美國數據管理公司「Salesforce」發生故障，而無法受理預約要求，影響地區包括東京都目黑區、狛江市、金澤市、三重縣鈴鹿市、大阪府和泉市、長崎縣佐世保市等地。

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據了解，狛江市役所表示，該市原先預計從今日上午9點，開始受理75歲以上民眾的預約，但因系統故障而取消；此外，電話預約部分，也因預計將預約者的資訊放入同一系統而暫停，不過2種預約方式都在下午1點恢復正常。

此外，厚生勞動省用於管控疫苗配送和接種情況的系統「V-SYS」也一度停擺，Salesforce創辦人、技術執行長哈里斯（Parker Harris）在推特上表示，「我們了解故障會對用戶造成極大影響，目前正在努力解決。」隨後他也表示，「大部分服務已恢復正常。」

據報導，日本衛生部在疫情期間面臨許多技術問題，包括未能傳遞疫情重要資訊的「追蹤接觸APP」，以及太過複雜、而使用率低的資料庫。據了解，距離東京奧運僅剩3個月，但日本的接種人口只有2.8％，是已開發國家中最低的之一。日本「武田藥品」執行長韋伯（Christophe Weber）也表示，日本在疫苗接種方面是落後的，必須要加速。

據報導，Salesforce是一家創立於1999年，主要提供客戶管理系統的雲端服務公司，總部位於美國加州；公司成立後成長快速，在2020年被納入美國股票市場的道瓊指數組成公司之一。

@salesforce is experiencing a major disruption due to what we believe is a DNS issue causing our service to be inaccessible. We recognize the significant impact on our customers and are actively working on resolution. — Parker Harris （@parkerharris） May 11, 2021

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