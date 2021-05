武漢肺炎》日本預約接種疫苗系統大當機 配送也停擺

2021/05/12 23:32

〔即時新聞/綜合報導〕日本武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情嚴峻,緊急事態宣言也擴大到6都府縣,然而,今(12)日卻傳出疫苗接種預約系統大當機,此外用於疫苗配送的系統「V-SYS」也一度停擺。

綜合外媒報導,日本東京和部分城市的疫苗接種線上預約系統,今日中午疑似因美國數據管理公司「Salesforce」發生故障,而無法受理預約要求,影響地區包括東京都目黑區、狛江市、金澤市、三重縣鈴鹿市、大阪府和泉市、長崎縣佐世保市等地。

請繼續往下閱讀...

據了解,狛江市役所表示,該市原先預計從今日上午9點,開始受理75歲以上民眾的預約,但因系統故障而取消;此外,電話預約部分,也因預計將預約者的資訊放入同一系統而暫停,不過2種預約方式都在下午1點恢復正常。

此外,厚生勞動省用於管控疫苗配送和接種情況的系統「V-SYS」也一度停擺,Salesforce創辦人、技術執行長哈里斯(Parker Harris)在推特上表示,「我們了解故障會對用戶造成極大影響,目前正在努力解決。」隨後他也表示,「大部分服務已恢復正常。」

據報導,日本衛生部在疫情期間面臨許多技術問題,包括未能傳遞疫情重要資訊的「追蹤接觸APP」,以及太過複雜、而使用率低的資料庫。據了解,距離東京奧運僅剩3個月,但日本的接種人口只有2.8%,是已開發國家中最低的之一。日本「武田藥品」執行長韋伯(Christophe Weber)也表示,日本在疫苗接種方面是落後的,必須要加速。

據報導,Salesforce是一家創立於1999年,主要提供客戶管理系統的雲端服務公司,總部位於美國加州;公司成立後成長快速,在2020年被納入美國股票市場的道瓊指數組成公司之一。

@salesforce is experiencing a major disruption due to what we believe is a DNS issue causing our service to be inaccessible. We recognize the significant impact on our customers and are actively working on resolution.