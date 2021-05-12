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    白人美男掃射連殺亞裔女 檢察官求處死刑

    檢察官說，將向法院求處隆恩（見圖）死刑。（路透）

    檢察官說，將向法院求處隆恩（見圖）死刑。（路透）

    2021/05/12 22:25

    〔即時新聞／綜合報導〕美國喬治亞州亞特蘭大都會區3月16日3間按摩水療館接連發生槍擊案，共造成8人死亡，其中多達6人是亞裔婦女，行凶者為22歲白人男子隆恩（Robert Aaron Long），昨天被以其中4人的謀殺罪起訴。喬治亞州富爾頓郡（Fulton County）地方檢察官威利斯（Fani Willis）說，她將會以仇恨犯罪之名向法院求處隆恩死刑。

    綜合外媒報導，這次起訴僅涵蓋其中4名亞裔女性的謀殺案。威利斯在法庭上陳述，隆恩因種族、國籍和性別，將她們當作殺害目標。

    威利斯在媒體聯訪時表示，在這個社會，女性的公平正義被忽視，但每個個體的價值都應被重視，無關族裔或是財富多寡。「儘管求處死刑並不簡單，但值得嘗試。」威利斯說，她在與受害者家人長時間談話，並找尋證據後，才下了這個決定。

    隆恩行凶後，不斷向辦案人員聲稱，他有「性成癮（sex addiction）」問題，導致他在經常光顧的水療館行凶。據報導，當地警方最初拒絕朝殺人動機是「種族仇恨」的方向辦案，也引起美國亞裔社區強烈反彈，掀起一波抗議浪潮。

    據報導，亞太裔民權組織「停止仇恨亞太裔」（Stop AAPI Hate）讚揚威利斯的決定，並表示這個舉動「很重要。」他們同時強調，「必須要更廣泛的解決，美國亞裔婦女在美國遇到的種族和性別歧視。」

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