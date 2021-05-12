男子20多刀捅死暗戀對象 逃了13年終上庭受審

中國檢察院以故意殺人、搶劫罪進行起訴捅死女子又逃亡13年的楊男，求處無期徒刑至死刑，法院將擇期宣判。（情境圖）

2021/05/12 21:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國甘肅徽縣一名楊姓男子，2007年時追求與自己年齡相仿的羅姓女子，期間加了對方社群軟體的好友，不過後來卻遭對方拒絕並刪好友，楊男心生不滿，在發生爭吵後捅了羅女20幾刀，活活將人捅死，而在逃亡13年後，楊男在去年遭警方逮捕，終於在昨天被送上法庭面對法律的制裁。

根據《上游新聞》報導，楊男在礦場打工時認識了在理髮店上班的羅女，因對方和自己年齡相近開始追求對方，兩人認識十幾天，有互加對方社群軟體的好友，也有頻繁的聊天，楊男還借羅女1000元人民幣，但沒多久後，羅女拒絕了楊男的追求，同時刪除對方好友，楊男因借錢給羅女後，卻遭對方拒絕感到非常氣憤，2007年10月20日，他來到羅女的理髮店想要回自己的錢，兩人因此發生爭執，期間羅女想拿手機報警，他便搶走羅女的手機，隨手拿起店裡修鬢角的刀刺向正在呼救的羅女。

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楊男表示，當下他為了不讓羅女繼續呼救，便用刀連續捅刺羅女，他也不記得自己捅了多少下，直到對方不動了他才停手，而羅女的父親也表示，自己有看到陌生人從店裡出來，他原本以為是店裡客人回來拿東西，直到他和二女兒開店裡的門後才發現羅女遇害。

經過13年的逃亡，楊男終於在去年遭警方逮捕，楊男遭捕時還表示自己13年來都生活在惡夢中，本案在昨天（11日）開庭審理，中國檢察院以故意殺人、搶劫罪進行起訴，求處無期徒刑至死刑，本案目前仍在審理中，結果將擇期宣判。

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