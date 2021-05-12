軍情動態》駐日美軍CV-22尾門機槍瞄住宅區 東京居民不爽了

美空軍特戰CV-22「魚鷹」傾轉旋翼機尾部艙門架著機關槍，時常瞄準地面住宅區，引發部分東京居民反感，組織陳抗。（翻攝自美國空軍）

2021/05/12 17:14

〔即時新聞／綜合報導〕駐日美軍基地橫田飛行場（Yokota Air Base）經常有美軍機起降，不過美空軍特戰CV-22「魚鷹」傾轉旋翼機尾部艙門架著機關槍，時常瞄準地面住宅區，引發部分東京居民反感，組織陳抗；美軍對此回應，這支機關槍並未裝設彈藥，所有空中任務也都有按照美日雙方的協議和法規，並盡力不影響當地社區。

根據《每日新聞》（Mainichi）報導，美空軍特戰隊CV-22「魚鷹」傾轉旋翼機能夠垂直起降，並具備遠程高速巡航能力，能透過甲板上架設的機槍朝機身後面射擊，首要任務為反恐行動、營救平民，於2018年10月正式部署至橫田美軍基地。

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雖然美國空軍特種部隊偶而會將這支顯眼的機槍給隱藏起來，不過這樣的飛行方式從2018年6月便引起東京郊區居民的注意，而這群不滿的居民也組成團體「村落和平委員會」，密集監視CV-22飛行行動。

他們強調，對於這種飛行形式無法容忍，因為美軍在飛行過程中機關槍會瞄準地面住宅區，這讓當地居民備感恐懼。雖然日本參議院曾在2019年5月討論這議題，時任防衛大臣岩屋毅（Takeshi Iwaya）也回應「美方應會尋求最大程度的安全考量」，但陳抗代表高橋美子（Mieko Takahashi）表示，目前這樣的飛行狀況仍在持續，有時深夜的低空飛行更會造成擾人噪音。

高橋美子強硬表示，絕不允許美軍隨心所欲，將住宅區上方當成訓練場域，呼籲日本應該要硬起來反應情事。

駐日美國軍方受訪時則回應，CV-22常規飛行下，確實得包含架設於尾部艙門的機關槍，但實際上該機槍並未裝填彈藥，而美軍的空中任務也都按照美日間的相關法規，他們將會盡力把對當地的影響程度降到最低，並確保駐日美軍飛行熟練，得以保衛自身以及日本的安全。

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