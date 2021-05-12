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    印度變種病毒蔓延全球 WHO：已在44國現蹤

    世界衛生組織今表示，印度變種病毒已在全球44國現蹤。（美聯社）

    世界衛生組織今表示，印度變種病毒已在全球44國現蹤。（美聯社）

    2021/05/12 14:06

    〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情大爆發，由於印度變種病毒肆虐，印度過去7天平均單日確診近40萬例達歷史新高，而變種病毒也向全球蔓延，世界衛生組織（WHO）指出，印度變種病毒已在全球44國現蹤。

    綜合外媒報導，WHO今（12）每週疫情通報顯示，導致印度疫情大爆發的「B.1.617」變種病毒株，又有5國回報出現相關病毒，現已經蔓延至全球44國，這個病毒株去年10月在印度首度被發現，如今已遍布到非洲、美洲、歐洲、東地中海、東南亞、西太平洋等6個區域，而除印度外，英國關於印度變種病毒確診的通報最多。

    WHO本週將「B.1.617」變種病毒株，歸類為全球性的「引發疑慮變種（variant of concern）」，成為繼英國的「B.1.1.7」、南非的「B.1.35」與巴西的「P.1」後，第四種被WHO列入「引發疑慮變種」的變種病毒株。

    WHO今解釋說，將「B.1.617」列為須關切變種，是因為它似乎比原始病毒更易於傳播，示警「在多個疫情嚴重國家的傳播率都迅速攀升」，同時「初步證據」也顯示變種病毒對「抗體的中和反應有所降低」，但強調對疫苗衝擊仍有限。

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