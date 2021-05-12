「長賜號」卡船暴露蘇伊士運河缺陷 埃及宣布拓寬、加深航道

埃及政府宣布，將拓寬南部航道，使其擁有雙向通行能力，提高通行效率。（路透）

2021/05/12 11:49

〔即時新聞／綜合報導〕長榮海運承租貨輪「長賜號」今年3月在蘇伊士運河擱淺，導致航道癱瘓，一度影響全球航運，也暴露出運河航道脆弱性，現埃及政府宣布，將拓寬南部航道，使其擁有雙向通行能力，提高通行效率。

綜合外媒報導，蘇伊士運河管理局長雷比（Osama Rabie）在當地時間11日宣布，將拓寬蘇伊士運河南段航道，該計劃已獲埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）批准，預計在2年內完工；埃及總統塞西指出，今年3月發生的貨輪擱淺事故凸顯了加寬蘇伊士運河南段航道的重要性。

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雷比透露運河拓寬細節，該計劃主要涵蓋蘇伊士運河蘇伊士市至大苦湖段的約30公里的南段航道加寬40公尺，最大深度從約20公尺加深至約22公尺；該計劃完成後將使蘇伊士運河南段航道擁有雙向通行能力，提高運河的通行效率。

長榮海運承租貨輪「長賜號」今年3月在蘇伊士運河擱淺，導致航道癱瘓，雖卡船事件已落幕，但後續長賜輪遭埃及法院扣押，並要求9.16億美元（約新台幣257億）賠償金，表示在支付賠償金之前，不准長賜號離開，以致貨輪迄今仍還滯留蘇伊士運河。

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