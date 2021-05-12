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    軍情動態》鳴30槍驅離伊朗快艇 美海軍曝光驚險過程

    伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGCN）13艘快艇於10日刻意接近在荷莫茲海峽巡航的美國軍艦編隊，為此美國海岸防衛隊緝私艇鳴槍示警。（翻攝自臉書美國海軍中央司令部）

    伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGCN）13艘快艇於10日刻意接近在荷莫茲海峽巡航的美國軍艦編隊，為此美國海岸防衛隊緝私艇鳴槍示警。（翻攝自臉書美國海軍中央司令部）

    2021/05/12 13:37

    〔即時新聞／綜合報導〕伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGCN）13艘快艇於10日刻意接近在荷莫茲海峽巡航的美國軍艦編隊，為此美國海岸防衛隊緝私艇鳴槍示警，幸虧最後伊朗船隻離去，並未爆發後續衝突；美國海軍中央司令部（United States Naval Forces Central Command）曝光驅離影片，場面相當驚險。

    美國國防部發言人柯比（John Kirby）10日表示，伊朗快艇逼近美國軍艦編隊，最近時僅有150碼（約137公尺），海岸防衛隊緝私艇「毛伊號」（Maui）以船上50機槍進行警告射擊，直到伊朗快艇離去為止。

    根據《Defence Blog》報導，美國海軍中央司令部曝光過程，這13艘武裝機槍的伊朗快艇，在美國海軍艦隊通過荷莫茲海峽時，疾駛而上，並將艦隊包圍。

    其中兩艘更是亮出武器並快速逼近，此時最近逼近至300碼（約274公尺）內，讓毛伊號以船上50機槍進行鳴槍示警，不過對方快艇仍持續進逼，最近僅有150碼（約137公尺），毛伊號遂持續鳴槍，伊朗快艇最後才悻悻然離去。毛伊號在這次衝突共鳴30槍，避免後續衝突，相當驚險。

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