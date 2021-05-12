美男子開「神鬼公司」詐領1.4億紓困救濟金 爽度假開跑車
〔即時新聞／綜合報導〕濫用美意！美國政府因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）而引發的經濟衰退，推出薪資保障計劃（Paycheck Protection Program），但南加州一名男子卻涉嫌詐領紓困救命錢，購入法拉利和藍寶堅尼等跑車炫富，滿足私人物慾。
綜合外媒報導，因武漢肺炎緣故，美國政府憂心小型企業因疫情而發不出薪水，因此推行薪資保障計劃（Paycheck Protection Program），但住在南加州爾灣市的38歲男子卡迪里（Mustafa Qadiri）卻涉嫌詐貸500萬美元（約新台幣1.4億元）的補助金。
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報導指出，卡迪里利用旗下4間位於紐波特比奇（Newport Beach）沒有營運事實的公司，於去年5、6月向3家銀行申請薪資保障計劃，並涉嫌冒用他人身分、多報員工人數，甚至偽造銀行紀錄和稅單詐領補助款，檢方日前以4項銀行詐欺、4項郵件詐欺、1項嚴重身分竊盜及6項洗錢罪名將他起訴。
報導提到，得到鉅額補助的卡迪里，根本沒把錢發給員工，而是購入法拉利、賓利及藍寶堅尼的奢華跑車，並拿去享受豪奢假期（lavish vacations）跟支付個人開銷（personal expenses），檢察官已查扣他帳戶中200萬美元（約新台幣5600萬元）尚未花完的補助款，目前他已認罪並獲得保釋，全案將於6月宣判。
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