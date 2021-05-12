美男子開「神鬼公司」詐領1.4億紓困救濟金 爽度假開跑車

洛杉磯金融犯罪工作小組查扣卡迪里涉嫌利用詐貸紓困金購入的法拉利跑車。（美聯社）

2021/05/12 10:57

〔即時新聞／綜合報導〕濫用美意！美國政府因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）而引發的經濟衰退，推出薪資保障計劃（Paycheck Protection Program），但南加州一名男子卻涉嫌詐領紓困救命錢，購入法拉利和藍寶堅尼等跑車炫富，滿足私人物慾。

綜合外媒報導，因武漢肺炎緣故，美國政府憂心小型企業因疫情而發不出薪水，因此推行薪資保障計劃（Paycheck Protection Program），但住在南加州爾灣市的38歲男子卡迪里（Mustafa Qadiri）卻涉嫌詐貸500萬美元（約新台幣1.4億元）的補助金。

請繼續往下閱讀...

報導指出，卡迪里利用旗下4間位於紐波特比奇（Newport Beach）沒有營運事實的公司，於去年5、6月向3家銀行申請薪資保障計劃，並涉嫌冒用他人身分、多報員工人數，甚至偽造銀行紀錄和稅單詐領補助款，檢方日前以4項銀行詐欺、4項郵件詐欺、1項嚴重身分竊盜及6項洗錢罪名將他起訴。

報導提到，得到鉅額補助的卡迪里，根本沒把錢發給員工，而是購入法拉利、賓利及藍寶堅尼的奢華跑車，並拿去享受豪奢假期（lavish vacations）跟支付個人開銷（personal expenses），檢察官已查扣他帳戶中200萬美元（約新台幣5600萬元）尚未花完的補助款，目前他已認罪並獲得保釋，全案將於6月宣判。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

卡迪里購入的藍寶堅尼跑車，也一併被洛杉磯金融犯罪工作小組給查扣。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法