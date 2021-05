美新書爆料：川普任職期間 媳婦、女兒與特勤「過從甚密」

小川普前妻凡妮莎。(歐新社)

〔即時新聞/綜合報導〕美前總統川普執政4年期間爭議不斷,與他相關的著作也如雨後春筍般冒出。美知名記者即將出版的一本新書中爆料,川普擔任總統期間,他的媳婦、女兒竟和保護她們的特勤人員發展不恰當的親密關係。

《衛報》報導,2015年獲得普立茲獎的《華盛頓郵報》記者萊昂尼(Carol Leonnig),下週將出版新書《不容失敗:特勤局的興與衰》(暫譯,Zero Fail: The Rise and Fall of the Secret Service)。書中寫道,川普長子小川普前妻凡妮莎曾和一名特勤約會,但該特勤沒有受到違紀懲處,因為他和所屬機構當時非凡妮莎的正式維安單位。凡妮莎與小川普已在2018年離婚。

萊昂尼另爆料,川普與第二任妻子所生的女兒蒂芬妮,在與男友分手後花了非常多的時間,與一名高挑帥氣的特勤局探員相處,甚至引發高層擔憂。探員嚴格禁止與所保護的對象發展私人關係,怕影響探員在值勤時的判斷。

萊昂尼提到,不清楚川普是否知道媳婦、女兒與探員的不適當關係,但他當時會不斷把覺得過重或太矮的特勤換掉,「我要這些胖子離開,如果他們不能跑到巷尾,那要怎麼保護我和我的家人?」

