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    美新書爆料：川普任職期間 媳婦、女兒與特勤「過從甚密」

    小川普前妻凡妮莎。（歐新社）

    小川普前妻凡妮莎。（歐新社）

    2021/05/12 08:39

    〔即時新聞／綜合報導〕美前總統川普執政4年期間爭議不斷，與他相關的著作也如雨後春筍般冒出。美知名記者即將出版的一本新書中爆料，川普擔任總統期間，他的媳婦、女兒竟和保護她們的特勤人員發展不恰當的親密關係。

    《衛報》報導，2015年獲得普立茲獎的《華盛頓郵報》記者萊昂尼（Carol Leonnig），下週將出版新書《不容失敗：特勤局的興與衰》（暫譯，Zero Fail: The Rise and Fall of the Secret Service）。書中寫道，川普長子小川普前妻凡妮莎曾和一名特勤約會，但該特勤沒有受到違紀懲處，因為他和所屬機構當時非凡妮莎的正式維安單位。凡妮莎與小川普已在2018年離婚。

    萊昂尼另爆料，川普與第二任妻子所生的女兒蒂芬妮，在與男友分手後花了非常多的時間，與一名高挑帥氣的特勤局探員相處，甚至引發高層擔憂。探員嚴格禁止與所保護的對象發展私人關係，怕影響探員在值勤時的判斷。

    萊昂尼提到，不清楚川普是否知道媳婦、女兒與探員的不適當關係，但他當時會不斷把覺得過重或太矮的特勤換掉，「我要這些胖子離開，如果他們不能跑到巷尾，那要怎麼保護我和我的家人？」

    蒂芬妮是川普與第二任妻子所生的女兒。（法新社）

    蒂芬妮是川普與第二任妻子所生的女兒。（法新社）

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