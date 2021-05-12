為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國公佈人口普查結果 數據離奇引發廣泛質疑

    中國國家統計局局長寧吉喆11出席國務院新聞辦公室發表人口普查結果。（法新社）

    中國國家統計局局長寧吉喆11出席國務院新聞辦公室發表人口普查結果。（法新社）

    2021/05/12 04:41

    〔國際新聞中心／綜合報導〕中國政府11日終於公佈第7次人口普查數據，聲稱2020年總人口逾14億，新增人口比2019年增加1.5倍，65歲人口也暴增6成，引發大部分人口專家質疑。自由亞洲電台（RFA）報導，不少專家仔細翻查細項資料後，發現官方的數據多處出現漏洞，前後矛盾，民間廣泛對資料的真確性表示質疑。

    中國國務院第7次全國人口普查領導小組副組長寧吉喆，11日公佈最新的人口普查資料，聲稱中國總人口超過14億，15至59歲人口佔總人口的比例達63%，比2010年上次普查下降6.79個百分點；60歲以上人口佔總人口18%，比10年前上升5.44個百分點，表明中國人口老化情況比10年前嚴重。

    甯吉喆說， 中國總人口在10年內增加7206萬人，成長率5.35％，平均年成長率0.53％，但相較於2010年前的普查，每年年均成長率下降0.04百分點，顯示中國過去10年來，人口保持低速增長。

    據報導，民間和知識界普遍質疑官方公佈的數據。瀋陽網路作家劉冬向RFA表示，這些資料極有可能是經過當局周密討論，最後得出的一組資料，因為城市出生人口大幅度萎縮，居民生育意願也下降，人口怎麼可能還維持成長？

    人口統計專家易富賢指出，國家統計局公佈的數據顯示，2006年至2020年每年出生人口加總為2億4000多萬人，與政府公佈的累計數字一模一樣，這表示0至14歲人口的死亡率是零，完全不符邏輯。

    此外，從2016年開始，出生人口逐年下降，唯獨2020年在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情打擊下，出生人口不減反增，光是2020年就增加2600萬人，比2019年的1400多萬人多出近一倍，出生率更打破1991年以來的紀錄。

    而最讓人不解的部分，是2020年65歲以上人口突然增加1641萬人，比2019年大增超過6成。去年滿65歲者都是1955年出生，而當年的出生率比往年驟降，只有2000萬人出生。

    更離奇的是，根據官方公佈的人口淨成長資料，2020年死亡人數為1461萬人，比2019年的945萬足足增加近500萬人，也創下「改革開放」以來的紀錄。

    中國政府11日公佈第7次人口普查數據，遭到專家和網友普遍質疑。（美聯社）

    中國政府11日公佈第7次人口普查數據，遭到專家和網友普遍質疑。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國人口普查結果公布 境內「台灣居民」近15.8萬人
    2021/05/11 17:43

    中國人口普查結果公布 境內「台灣居民」近15.8萬人
    中國創1953年來人口最低增速 勞動力更大幅縮水
    2021/05/11 16:38

    中國創1953年來人口最低增速 勞動力更大幅縮水

    繳稅旺季！限時帳管費省$7000 月月抽iPhone12
    中國生育報告2020：人口陷入負增長 面臨「未富先老」難題
    2020/10/21 23:30

    中國生育報告2020：人口陷入負增長 面臨「未富先老」難題
    出生率降70年新低 衝擊中國經濟前景
    2020/01/20 05:30

    出生率降70年新低 衝擊中國經濟前景
    國際今日熱門
    軍情動態》打造歐陸最強坦克！英砸310億升級挑戰者2式戰車
    2021/05/11 09:46

    軍情動態》打造歐陸最強坦克！英砸310億升級挑戰者2式戰車

    印度恆河驚現數十浮屍沖上岸 疑染疫身亡火葬場處理不完的......
    2021/05/11 09:55

    印度恆河驚現數十浮屍沖上岸 疑染疫身亡火葬場處理不完的......

    「大國」援助物資抵印度先拉紅布條拍照 中網民盼「知恩圖報」
    2021/05/11 06:02

    「大國」援助物資抵印度先拉紅布條拍照 中網民盼「知恩圖報」

    為何比爾蓋茲此時離婚？ 美媒分析：關鍵是「她」
    2021/05/11 06:04

    為何比爾蓋茲此時離婚？ 美媒分析：關鍵是「她」

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播