中國公佈人口普查結果 數據離奇引發廣泛質疑

中國國家統計局局長寧吉喆11出席國務院新聞辦公室發表人口普查結果。（法新社）

2021/05/12 04:41

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國政府11日終於公佈第7次人口普查數據，聲稱2020年總人口逾14億，新增人口比2019年增加1.5倍，65歲人口也暴增6成，引發大部分人口專家質疑。自由亞洲電台（RFA）報導，不少專家仔細翻查細項資料後，發現官方的數據多處出現漏洞，前後矛盾，民間廣泛對資料的真確性表示質疑。

中國國務院第7次全國人口普查領導小組副組長寧吉喆，11日公佈最新的人口普查資料，聲稱中國總人口超過14億，15至59歲人口佔總人口的比例達63%，比2010年上次普查下降6.79個百分點；60歲以上人口佔總人口18%，比10年前上升5.44個百分點，表明中國人口老化情況比10年前嚴重。

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甯吉喆說， 中國總人口在10年內增加7206萬人，成長率5.35％，平均年成長率0.53％，但相較於2010年前的普查，每年年均成長率下降0.04百分點，顯示中國過去10年來，人口保持低速增長。

據報導，民間和知識界普遍質疑官方公佈的數據。瀋陽網路作家劉冬向RFA表示，這些資料極有可能是經過當局周密討論，最後得出的一組資料，因為城市出生人口大幅度萎縮，居民生育意願也下降，人口怎麼可能還維持成長？

人口統計專家易富賢指出，國家統計局公佈的數據顯示，2006年至2020年每年出生人口加總為2億4000多萬人，與政府公佈的累計數字一模一樣，這表示0至14歲人口的死亡率是零，完全不符邏輯。

此外，從2016年開始，出生人口逐年下降，唯獨2020年在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情打擊下，出生人口不減反增，光是2020年就增加2600萬人，比2019年的1400多萬人多出近一倍，出生率更打破1991年以來的紀錄。

而最讓人不解的部分，是2020年65歲以上人口突然增加1641萬人，比2019年大增超過6成。去年滿65歲者都是1955年出生，而當年的出生率比往年驟降，只有2000萬人出生。

更離奇的是，根據官方公佈的人口淨成長資料，2020年死亡人數為1461萬人，比2019年的945萬足足增加近500萬人，也創下「改革開放」以來的紀錄。

中國政府11日公佈第7次人口普查數據，遭到專家和網友普遍質疑。（美聯社）

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