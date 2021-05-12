抗衡中國！澳洲大幅增加國防投資 規模達6兆台幣

美國、日本、法國、澳洲4國部隊，11日至17日在日本舉行聯合演習。圖為演習開幕式在長崎縣佐世保市的相浦陸自駐地舉行。（法新社）

2021/05/12 04:21

〔國際新聞中心／綜合報導〕隨著澳洲和中國的關係惡化，澳洲政府決定未來10年大幅增加在國防和國家安全等領域的投資，規模達2700億澳幣（約6兆台幣），以提升國防能力，「促進印度—太平洋地區的開放與和平」。

《美聯社》報導，澳洲財政部11日公佈下一財政年度的經濟規劃，前述國防與國安投資便是其中的重要項目。財政部文件指出，這筆投資中，有7.47億澳幣（約166億台幣）用於升級北領地（Northern Territory）的4個軍事訓練區。美國陸戰隊在當地設有臨時基地。

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此前，澳洲已在3月間宣布，將與美國合作研發飛彈。澳洲將透過這項耗資10億澳幣（約222億台幣）的計畫，研製1960年代以來的第一枚國造飛彈。

此外，澳洲政府還計畫在10年內投入13億澳幣（約289億台幣），增強澳洲主要情報機關「澳洲安全情報組織」（ASIO）應對國安威脅的能力。

澳洲財政部長佛萊登柏格（Josh Frydenberg）在向國會勾勒這份將從7月1日開始的財政年度經濟藍圖時表示，「我們…需要為一個不那麼穩定、競爭更激烈的世界做好準備。」

《雪梨晨驅報》4日報導，澳洲特種作戰部隊指揮官芬德萊少將去年在不對外公開的談話中表示，北京已對澳洲發動「灰色地帶」作戰，未來「高度可能」外溢擴大成實際的武裝衝突，澳軍必須為此做好準備。

澳洲國防部長杜登（Peter Duton）4月25日在受訪時也表示，「不應低估」在台灣問題上與中國爆發衝突的可能性，澳洲國防軍已對相關可能性做好「高級別準備（high level of preparedness）」。杜登還說，澳洲將與盟友合作，努力維護和平。

數據分析公司GlobalData今年2月發佈的一份報告指出，澳洲的國防開支預計將從2020年約309億美元（約8711億台幣），增加到2025年的395億美元（約1.1兆台幣）。隨著澳中關係日趨緊張，澳洲已重新定位印太地區的戰略重點，大幅度增加國防預算。

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