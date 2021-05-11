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    2年前赴台涉嬰屍案 新加坡情侶遭星警逮捕

    2019年2月，新北市新店區柴埕路84號的環保公司，有員工於廚餘回收桶內發現塑膠袋包住的嬰兒屍體。北檢日前針對涉案的新加坡情侶發布通緝。新加坡警方今天證實，已將2人逮捕。（記者陳薏云翻攝）

    2019年2月，新北市新店區柴埕路84號的環保公司，有員工於廚餘回收桶內發現塑膠袋包住的嬰兒屍體。北檢日前針對涉案的新加坡情侶發布通緝。新加坡警方今天證實，已將2人逮捕。（記者陳薏云翻攝）

    2021/05/11 23:12

    〔中央社〕一對新加坡情侶涉嫌在台灣棄嬰後返回新加坡，北檢日前針對這對情侶發布通緝。新加坡警方今天證實，因兩人涉嫌與2019年2月發生在台灣的嬰兒死亡案件有關，已遭逮捕。

    新加坡警察部隊今晚向中央社記者證實，星警於今年4月28日逮捕一名男子與女子，兩人都為25歲，他們因涉嫌與一起發生在台灣的嬰兒死亡案有關而被捕。

    星警表示，案發後，接獲台灣當局請求協助，過去這段時間一直與台灣當局合作，檢視證據並展開調查，「由於調查仍在進行中，因此我們無法進一步評論」。

    這起案件起源於2019年2月26日，新北市一家環保公司員工清理車上廚餘時，赫然發現黑色垃圾袋中有一具女嬰屍體，立即報警處理。

    檢警鎖定一對新加坡籍男女，疑是女嬰父母，兩人於當年2月19日入境，住在台北市一家飯店，2月26日辦理退房，當天下午離境，搭機返回新加坡。

    檢警偵辦後，發現許多關鍵證據直指這對新加坡情侶涉案。警方鑑識人員在這對情侶居住的飯店浴室排水孔，採集到血跡反應，送往新北市警察局刑事鑑識中心鑑驗後，證實與女嬰DNA相符。

    媒體先前報導，北檢已將這對情侶列為殺人罪、生母殺嬰罪被告，發布通緝。法醫進行解剖後也發現，女嬰出生時曾經活著，她的死亡並非自然死亡。

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