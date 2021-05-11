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    武漢肺炎》交出AZ疫苗！歐盟將上法院告阿斯特捷利康

    戴基士馬克稱，歐盟提出訴訟的目的，並不是想透過罰金或要求賠償等方式懲罰阿斯特捷利康，只是「想確保疫苗的供應」。（本報合成）

    戴基士馬克稱，歐盟提出訴訟的目的，並不是想透過罰金或要求賠償等方式懲罰阿斯特捷利康，只是「想確保疫苗的供應」。（本報合成）

    2021/05/11 22:08

    〔即時新聞／綜合報導〕歐盟今日宣佈已對阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca）提出訴訟，以迫使阿斯特捷利康7月以前交出9000萬劑武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗。

    法新社報導，歐盟發言人戴基士馬克（Stefan de Keersmaecker）在記者會上表示，「我們希望法院能下令，要求阿斯特捷利康公司再交付額外的9000萬劑。」

    戴基士馬克稱，歐盟提出訴訟的目的，並不是想透過罰金或要求賠償等方式懲罰阿斯特捷利康，只是「想確保疫苗的供應」。

    歐盟執委會多次聲稱阿斯特捷利康藥廠違反了雙方簽訂的合約。該合約中載明，阿斯特捷利康必須在2021年的第一季度交付給歐盟1.2億劑，但阿斯特捷利康當時只能湊出3000萬劑；第二季度的規定額度則為1.8億，阿斯特捷利康這次稱他們只能供貨7000萬劑。

    報導指出，阿斯特捷利康會陷入如此窘境事是因為歐盟境內的工廠面臨著產能問題，另一方面則是阿斯特捷利康不願將英國工廠產出的疫苗用於歐盟。

    歐盟一名熟悉疫苗事務的官員更向法新社表示，目前阿斯特捷利康每個月的供貨量其實只有1000萬劑。

    相關新聞請見︰

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    歐盟對阿斯特捷利康藥廠提出訴訟，要求對方在7月之前如數供應疫苗。（法新社）

    歐盟對阿斯特捷利康藥廠提出訴訟，要求對方在7月之前如數供應疫苗。（法新社）

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