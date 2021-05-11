地球之肺逐漸破裂！亞馬遜雨林慘遭「三面夾攻」

亞馬遜雨林原住民亞諾馬米人遭襲擊事件頻傳，健康狀況也備受威脅。（法新社）

2021/05/11 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕巴西亞馬遜雨林有「地球之肺」美名，近來因火災、疫情急病而苦，加上巴西、委內瑞拉邊境的原住民亞諾馬米人近期頻繁發生激烈衝突，一波波的衝擊皆讓這與世隔絕的世外桃源承受龐大的壓力。

BBC報導，近日就有3名非法礦工進入巴西亞馬遜原住民地區遭槍殺。而亞諾馬米人的組織也透露，昨（10）日也發生了一起襲擊事件，造成一名原住民和另外4名礦工受傷。

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報導指，估計有2萬0000名非法金礦開採者位於巴西最大的受保護原住民保護區，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）也因此遭受抨擊。自波索納洛上任後，亞馬遜地區發生的暴力事件明顯增加，正是因為他承諾向農業和採礦業開放部分保護區，此決策削弱了環境保護，批評人士指出，正是因為他的言論而促進該地區的非法活動。

除了攻擊事件以外，由於非法採礦者經常利用當地居民仰賴的烏拉里科埃拉河（Uraricoera river）將汽油和其他貨物運輸至營地，當地居民的健康狀況也岌岌可危，河流也經常受到採礦過程中釋放出的汞所污染，再加上礦工也將疾病帶入該地區，其包括武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19 ）以及瘧疾。

前年（2019年）發生亞馬遜雨林野火，去年（2020年）該地區的森林砍伐激增至12年來最高點，如今又傳出攻擊事件不斷，環境汙染、疾病的威脅也漸漸逼近，曾經地球之肺的美名恐不復從前。

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