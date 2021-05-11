武漢肺炎》疫苗發威！英國死亡個案歸零 強森宣布下週放寬封城令

英國首相強森宣佈如期放寬防疫措施，但提醒民眾仍不可以掉以輕心。（美聯社）

2021/05/11 20:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國官方10日公佈的研究數據顯示，接種一劑牛津／阿斯特捷利康（AZ）疫苗，可減少80％的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）死亡風險。英格蘭公共衛生署強調，這是第一份根據真實世界數據，針對AZ疫苗預防死亡效力進行的研究。

英國全國至今有超過2/3成年人口已接種至少一劑疫苗，疫情近期逐漸趨緩，9日的疫苗報告指出，過去28天內僅有兩例死亡，英格蘭、蘇格蘭及北愛爾蘭9日的病歿數均為零。上次英格蘭單日零死亡，已是去年夏天的事了。英國首相強森因此宣布，英格蘭將於下週進一步放寬封城令，容許餐廳及酒吧室內營業。

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路透報導，前述研究以去年12月到今年4月間的武肺新症狀病例與採檢陽性28天內死亡者為觀察對象，檢視接種狀況。結果顯示，與沒接種者相比，曾打一劑AZ疫苗的染疫者多獲55%防死亡效力，輝瑞疫苗打一劑者則多44%。

英格蘭公共衛生署聲明說：「加上疫苗一開始就對避免確診提供的防護力，這相當於兩種疫苗任一種打一劑，可預防約80％的死亡。」

根據該研究，輝瑞疫苗打完二劑防護力提升到97％。美國食品藥品監督管理局（FDA）10日授權輝瑞疫苗將施打對象擴大至12歲至15歲的青少年，被視為讓孩童安全回到學校上課重要的一步，美國總統拜登要求各州讓這些青少年能立即取得疫苗。

牛津大學上月公布的另一項研究顯示，接種一劑AZ或輝瑞疫苗，在現實條件下可減少65％的武肺感染率，而且一劑疫苗的保護力對各年齡層一致。

研究團隊也分析疫苗產生的抗體反應，發現接種一劑輝瑞疫苗後，抗體上升速度較快、濃度更高，但隨後會下降至類似AZ疫苗的水準，尤其是老年人。雖然免疫反應有所不同，但研究人員指出，95%接種者均有強勁的抗體反應。

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英國官方10日公佈的研究數據顯示，接種一劑AZ疫苗，可減少80％的武肺死亡風險。（法新社）

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