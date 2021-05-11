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    中國端點星志工備份疫情文章 恐被判1年3個月

    「端點星」網站去年備份大量遭中國官方刪除的疫情文章，被控「尋釁滋事罪」的網站志工陳玫、蔡偉今天出庭。家屬轉述，檢方建議量刑1年3個月，兩人當庭認罪，但未宣判。（圖擷自臉書）

    「端點星」網站去年備份大量遭中國官方刪除的疫情文章，被控「尋釁滋事罪」的網站志工陳玫、蔡偉今天出庭。家屬轉述，檢方建議量刑1年3個月，兩人當庭認罪，但未宣判。（圖擷自臉書）

    2021/05/11 18:23

    〔中央社〕「端點星」網站去年備份大量遭中國官方刪除的疫情文章後，被控「尋釁滋事罪」的網站志工陳玫、蔡偉今天出庭。家屬轉述，檢方建議量刑1年3個月，兩人當庭認罪，但未宣判。

    陳玫、蔡偉的案件今天上午9時在北京市朝陽區法院溫榆河法庭開庭。庭審結束後，陳玫家屬陳堃在推特（Twitter）轉述陳玫母親旁聽時記下的庭審過程。

    據轉述，庭審約100分鐘就結束，沒有當庭宣判。陳玫、蔡偉兩人都穿防護服，帶護目鏡，只能聽到聲音，看到眼睛，無法看出神態和精神狀況，並全程戴著手銬和腳鐐。

    推文表示，檢方在庭上指控蔡偉是「端點星」的搭建者，陳玫是管理員，並指網站上有許多不實訊息，「煽動人心，侮辱國家領導人，對國家領導人和國家形象造成負面影響」。

    推文提到，陳玫、蔡偉都當庭認罪，而檢方建議刑期是1年3個月，但法官沒有當庭宣判。

    推文表示，陳玫透過官派律師向家人轉達，如果判決結果和量刑建議相符，他就不會上訴；如果嚴重超出建議刑期，他會提出上訴。

    而這名官派律師則告訴陳玫母親，從開庭情況來看，超出建議刑期的可能性不大，緩刑的可能性也不大，有可能會實刑。

    「端點星404之聲」臉書（Facebook）專頁中午則發文表示，有多名網友在庭外等候，關心詢問兩人父母庭審情況，有女性網友向陳玫的母親送花。

    「端點星」網站是一個建立在GitHub開放平台的站點，用多人協力的分散方式，備份在微信、微博上被刪除的文章。武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）嚴重肆虐期間，「端點星」備份了大量不符合中國官方主旋律的文章，例如武漢中心醫院醫師艾芬「發哨子的人」專訪等。

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