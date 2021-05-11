武漢肺炎》越南單日本土病例創新高 河內市禁逾10人聚會

河內禁止10人以上聚會，但由於越南將在5月23日舉行國會和各級人民議會代表換屆選舉，河內市長朱玉英（Chu Ngoc Anh）指示，作為投票場所的辦公室、學校等不受限制。（法新社）

2021/05/11 18:14

〔中央社〕越南昨天通報新增上百例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）本土病例，創下新高紀錄。隨著累計染疫人數不斷上升，首都河內市今天宣布禁止逾10人以上聚會。

越南正面臨迄今最棘手的疫情考驗，自4月下旬再度出現本土疫情以來，至目前已有26省市淪陷，累計確診數超過500人。越南昨天單日錄得125例本土病例，創下自去年初疫情爆發以來新高紀錄。

請繼續往下閱讀...

網路媒體越南快訊（VnExpress）今天報導，河內禁止10人以上聚會，但由於越南將在5月23日舉行國會和各級人民議會代表換屆選舉，河內市長朱玉英（Chu Ngoc Anh）指示，作為投票場所的辦公室、學校等不受限制。

根據指示，所有大型聚會都將暫停，一些必要活動須事先獲准且參與民眾數量不能超過最大容納人數的一半。民眾在公共場所須保持2公尺的社交距離並戴口罩。在醫院附近賣飲料、食物的店家只能做外帶生意。

截至發稿，越南衛生部網站通報顯示，自去年1月出現確診病例以來，迄今全國共有3507人染疫，其中本土病例2071例、境外移入1436例、35人死亡。目前全國接受隔離人員達6萬7877人。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法