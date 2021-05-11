提供藥妝店董事長夫婦接種特權 日本市長道歉了

西尾市副市長遭指控特別照顧「SUGI藥局」的董事長杉浦廣一及其妻子，優先確保兩人的疫苗接種。（法新社）

2021/05/11 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗已開始進行疫苗接種，而日本愛知縣西尾市副市長近藤芳英11日遭指控曾要求相關的負責部門，優先確保大型聯鎖藥妝店「SUGI藥局」的董事長杉浦廣一，以及其妻子的疫苗接種預約。市長中村健和向市民道歉並表示「嚴重損害了市民的信任，在此由衷道歉。」

據共同社報導，市政府指出，藥妝店「SUGI藥局」所屬公司的秘書一再提出要求希望可以優先安排預約，都遭負責部門拒絕，但最終副市長近藤芳英和健康福祉部長經過商量後決定給予特別照顧，對此，近藤芳英針對此事道歉並稱「此舉缺乏行政的公平性」，表示已取消董事長夫婦的特別預約。

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今年4月，該公司多次向負責部門詢問「不能用老年人設施入住者的名額進行接種嗎？」、「董事長夫婦是藥劑師，不能作為醫療從業人員優先接種嗎？」

西尾市5月6日起受理65歲以上年長者的疫苗接種，原本必須先進行申請，但杉浦夫婦卻直接聯繫健康課，試圖獲得特別照顧，最後則以5月10日為接種日獲得了暫定預約，不過爭端爆發後，目前已取消特別預約，該公司接受採訪時則表示「目前正在釐清事實」。

對此，近藤芳英解釋稱「負責部門多次拒絕，卻無法阻止對方的強烈要求。」市長中村健和也為此向市民道歉，並表示「嚴重損害了市民的信任，在此由衷道歉。」

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