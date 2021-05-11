印度疫情肆虐 過去一週平均單日確診逾39萬創全球新高

印度過去7天平均單日確診近40萬例達歷史新高。（法新社）

2021/05/11 16:07

〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情仍處於高峰狀態，世界衛生組織（WHO）示警，印度疫情幾乎沒有緩解跡象，過去7天平均單日確診近40萬例達歷史新高。

據《路透》報導，印度衛生部今（11日）公布，過去24小時新增32萬9942起確診和3876死；全國累計確診病例達2299萬例，24萬9992人死亡；報導指出，印度每日死亡數冠居全球，佔全世界每日通報死亡人數的三分之一，印度過去一週平均單日新增確診高達39萬995例，也是創下紀錄。

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WHO日前宣布，把印度出現的變種冠病病毒B1617列為「全球關切變種」（a variant of global concern），成為繼英國變種病毒B.1.1.7、南非變種病毒B.1.351、巴西變種病毒P.1後，第四個被WHO列為嚴重關注的變種病毒。

一些初步研究顯示印度變種病毒傳播更迅速傳播，同時印度醫院回報這種變種病毒會造成鼻子、耳朵發黑、視力模糊、胸痛、呼吸困難等類似糖尿病病癥。

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