中國人口普查結果公布 境內「台灣居民」近15.8萬人

中國國務院新聞辦公室今天公布第7次全國人口普查結果，居住在中國並接受普查登記的境外人士合計143萬695人，其中，台灣居民為15萬7886人。圖為南京市步行街的人潮。（路透）

2021/05/11 17:43

〔中央社〕中國國務院新聞辦公室今天公布第7次全國人口普查結果。公報顯示，居住在中國大陸並接受普查登記的境外人士合計143萬695人，其中台灣居民為15萬7886人。

根據中國國新辦上午發布的第7次全國人口普查第8 號公報，居住在中國大陸31個省分，並接受普查登記的香港特別行政區居民37萬1380人、澳門特別行政區居民5萬5732人、台灣居民15萬7886人，外籍人員84萬5697人，合計143萬695人。

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上述人員中，男性73萬6286人，女性69萬4409人。

其中，在陸香港居民男性為20萬2296人，女性為16 萬9084人；澳門男性為2萬9067人，女性為2萬6665人。台灣男性10萬2897人，女性5萬4989人；外籍人員男性40萬2026人，女性44萬3671人。

公報也提到，上述人員中，居住時間3個月以下的4 萬659人；居住3個月至半年的5萬6342人；居住半年至1 年的16萬6884人；居住1年至2年的24萬8174人；居住2年至5年的31萬4954人；居住5年以上的60萬3682人。

以入境目的區分，以商務為目的者為7萬7008人、就業44萬4336人、學習21萬9761人；以定居為目的41萬9517人、探親7萬4735人，其他目的則為19萬5338人。

若按居住地區分，境外人士居住人數排在前十位的省份是：廣東41萬8509人、雲南37萬9281人、上海16萬3954人、福建10萬6248人、北京6萬2812人、江蘇5萬8201人、浙江4萬6189人、廣西2萬6043人、山東2萬1829人、遼寧2萬562人。

居住在其他省分的12萬7067人。

中國在1949年後共進行過6次全國人口普查，分別在1953年、1964年、1982年、1990年、2000年和2010年。

第7次人口普查於2020年11月1日舉行，普查內容涵蓋姓名、公民身分號碼、性別、年齡、民族、受教育程度、行業、職業、遷移流動、婚姻生育、死亡、住房情況等。

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