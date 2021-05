孟加拉虎出沒美住宅區 鄰居嚇壞掏槍1男落網

2021/05/11 12:45

〔即時新聞/綜合報導〕美國德州休士頓有住家院子傳出孟加拉虎出沒,鄰居見狀嚇壞,警方週一表示,已逮捕1名疑似飼主的26歲男子庫瓦斯(Victor Hugo Cuevas)。

綜合美媒報導,目擊者透露,看到老虎時簡直不敢置信,除了拿起手機錄影,還看到數人與老虎對峙,其中1名下班返家的執法人員則持槍對著老虎,大吼要庫瓦斯將老虎帶回屋內。

請繼續往下閱讀...

報導指出,警方趕抵現場時,庫瓦斯疑趁勢駕車載老虎逃跑,並展開一場飛車追逐戰,最後在父母家中被捕,老虎則下落不明。

報導提到,庫瓦斯的律師艾略特(Michael W. Elliott)表示,他不認為庫瓦斯是老虎的飼主,或他在照顧牠,並指情況特殊,搞不好庫瓦斯只是協助制伏老虎,強調目前正與當局合作,釐清、尋找真正飼主與老虎的下落。

報導提及,庫瓦斯2017年曾因一起槍擊命案被控謀殺,但他堅稱是自我防衛,後來交保。另外,庫瓦斯似還在家中養了2隻猴子。

TIGER IN HOUSTON? A #KHOU11 viewer spotted one tonight and shot video of it. @JMilesKHOU has the story. https://t.co/48cvbN5PTz#HOUNews pic.twitter.com/DUX6RiJRlM