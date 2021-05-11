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    孟加拉虎出沒美住宅區 鄰居嚇壞掏槍1男落網

    美國德州休士頓有住家院子傳出孟加拉虎出沒，鄰居見狀嚇壞，警方週一表示，已逮捕1名疑似飼主的26歲男子庫瓦斯。（美聯社）

    美國德州休士頓有住家院子傳出孟加拉虎出沒，鄰居見狀嚇壞，警方週一表示，已逮捕1名疑似飼主的26歲男子庫瓦斯。（美聯社）

    2021/05/11 12:45

    〔即時新聞／綜合報導〕美國德州休士頓有住家院子傳出孟加拉虎出沒，鄰居見狀嚇壞，警方週一表示，已逮捕1名疑似飼主的26歲男子庫瓦斯（Victor Hugo Cuevas）。

    綜合美媒報導，目擊者透露，看到老虎時簡直不敢置信，除了拿起手機錄影，還看到數人與老虎對峙，其中1名下班返家的執法人員則持槍對著老虎，大吼要庫瓦斯將老虎帶回屋內。

    報導指出，警方趕抵現場時，庫瓦斯疑趁勢駕車載老虎逃跑，並展開一場飛車追逐戰，最後在父母家中被捕，老虎則下落不明。

    報導提到，庫瓦斯的律師艾略特（Michael W. Elliott）表示，他不認為庫瓦斯是老虎的飼主，或他在照顧牠，並指情況特殊，搞不好庫瓦斯只是協助制伏老虎，強調目前正與當局合作，釐清、尋找真正飼主與老虎的下落。

    報導提及，庫瓦斯2017年曾因一起槍擊命案被控謀殺，但他堅稱是自我防衛，後來交保。另外，庫瓦斯似還在家中養了2隻猴子。

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