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    加州野外僅200隻 10多隻瀕危「加州神鷲」賴她家搗亂

    美國「加州神鷲」屬瀕危物種，據指加州野外僅有200隻。近日約有15至20隻加州神鷲，似乎「看中」特哈查比市1處房屋，還在屋外陽台「搗亂」，讓女主人錯愕不已。（美聯社）

    美國「加州神鷲」屬瀕危物種，據指加州野外僅有200隻。近日約有15至20隻加州神鷲，似乎「看中」特哈查比市1處房屋，還在屋外陽台「搗亂」，讓女主人錯愕不已。（美聯社）

    2021/05/11 10:34

    〔即時新聞／綜合報導〕美國「加州神鷲」屬瀕危物種，據指加州野外僅有200隻。近日約有15至20隻加州神鷲，似乎「看中」特哈查比市1處房屋，還在屋外陽台「搗亂」，讓68歲女主人米科斯（Cinda Mickols）十分錯愕。

    綜合美媒報導，米科斯的女兒坤特洛（Seana Quintero）日前在推特上貼出一群不速之客的照片，其中可見花盆東倒西歪、地板凌亂還有糞便等，直呼這些禿鷹「毀了我媽媽的陽台」。

    報導指出，米科斯過去雖見過神鷲，但一次面對十多隻罕見鳥類仍傻眼不已，「我走到陽台，口中邊嚷嚷『好啦！派對結束了』，邊揮舞拐杖趕鳥」，並稱有些識時務者眼見瞄頭不對連忙飛走，部分不見棺材不掉淚的則是看到她掏出水管才想到落跑。

    不過，米科斯認為，往好處想，多隻加州神鷲齊聚她家，「這是一個好消息」，也歡迎牠們的到來，「但我現在比較希望牠們離開我家」。

    報導提到，神鷲不僅是瀕危物種，也是世界上最大飛鳥之一，展翅翱翔天際時，寬達9英呎（約2.7公尺），且可重達逾20磅（約9公斤）。官方透露，1970年代野外僅有數十隻，也因數量稀少，民眾可以透過發出噪音或用水驅離，但不准傷害牠們。

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