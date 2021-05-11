小鬚鯨擱淺英泰晤士河岸 身體惡化被安樂死

一隻年幼的小鬚鯨不幸擱淺在泰晤士河案，經過一天掙扎後在昨（10）日被安樂死。（翻攝自Twitter）

2021/05/11 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕一隻年幼的小鬚鯨不幸擱淺在英國泰晤士河岸，經過一天掙扎後在昨（10）日被安樂死，此鯨魚已二度被困。

據《CNN》報導，鯨魚星期日晚間7點被發現卡在里士滿水閘邊，援救隊將牠救出來，鯨魚很快游走，卻又在星期一早上擱淺。

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英國潛水員海洋生物救援組織表示，由於不熟悉環境，小鯨魚不斷掙扎而導致身體狀況惡化，獸醫不得不將牠安樂死，「醫務人員用充氣浮筒防止牠滑回河中，以便倫敦動物學會的獸醫小組評估情況，最後獸醫決定終結鯨魚的痛苦。」

倫敦港口事務管理局表示，這隻小鯨魚目測有3至4公尺長，應該是游了數百英里才到泰晤士河，距牠的原生棲地很遠，「這物種來自北海，很不幸這隻鯨魚嚴重迷路，而且又那麼年輕。」

路過的民眾拍攝到這隻鯨魚擱淺的影像，其中一名民眾表示，「我當初以為是一隻海豹，近看到魚鰭才發現是鯨魚，一旁有人員試圖將牠救起，牠看起來似乎受傷了，不斷地扭動掙扎。」另一名民眾說，「通常在泰晤士河只能看到天鵝和鴨子，看到鯨魚真的讓我很驚訝，希望牠能盡快脫離險境。」

Whale stuck at Richmond lock bridge! ???????? pic.twitter.com/sYViNLWk46 — Sophie Milner （@SophieeMilner） May 9, 2021

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