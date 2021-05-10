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    香港「文化央企」仗黨勢壯大 中國企圖全面控制影視文化

    中國官員正從政治、影視、藝文、教育等各層面，逐步掌控香港。（美聯社檔案照）

    中國官員正從政治、影視、藝文、教育等各層面，逐步掌控香港。（美聯社檔案照）

    2021/05/10 19:54

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國正一步步掌控香港各個領域，繼改革選舉制度、牢牢抓住政治權力後，今年以來更在文化領域頻頻出擊，先是透過被稱為「中央文化企業」（簡稱文化央企）的「紫荊文化（香港）集團有限公司」（下稱紫荊香港）入股鳳凰衛視，近來又派3名北京高官出任紫荊香港的董事，顯然亟欲整合香港各親中企業，從出版、媒體、藝文等各方面推動香港「人心回歸」。

    香港明報、星島日報等媒體指出，紫荊香港由總部位於深圳的紫荊文化集團有限公司全權控制，而後者為中國國務院財政部全資成立，主要從事新聞出版、影視藝文等業務。紫荊香港旗下擁有聯合出版（集團）有限公司，人稱「三中商」的香港三聯書店、香港中華書局和香港商務印書館，即是其書籍發行、出版、零售的主力，甚至長年壟斷教科書代理市場。據了解，紫荊香港與中旅集團、招商局集團、華潤集團並稱香港「4大央企」。

    紫荊香港的兼併行動始於2月初，當時香港鳳凰衛視出現人事大地震，有解放軍背景的創辦人劉長樂及家族成員退出管理層，由中共宣傳系統官員接手；4月底，劉長樂更出售37.93％持股，紫荊香港取得21％，成為第1大股東，而香港信德集團買下16.93％股份，成為第3大股東，但事後表明不參與管理營運，使得紫荊香港成為最重要的大股東。

    值得注意的是，紫荊香港內部近日又出現重大人事變動，原在2月上任的2名董事、聯合出版高層傅偉中和李濟平離任，由孫光奇、龔銳和王凱等3名中國大陸人士出任董事。其中，孫光奇與中國財政部經濟建設司司長同名同姓，而該司網頁現已隱藏司長姓名和職銜。3人向公司匯報的北京地址中，龔銳的地址與中國財政部地址相同，而孫、王2人則分別在財政部附屬幼兒園和北京軍事科學院社區一帶。

    北京清華大學政治系前講師吳強指出，3人報稱的地址附近確實有財政部家屬或軍科院宿舍，雖不能單憑地址斷定3人於上述單位工作，但至少說明兩者間有緊密關係。他亦推論，住在相關區域者定為北京領導層中堅成員或中生代幹部，3人成為紫荊香港的董事，顯示北京對控制香港文化宣傳的政治決心。

    香港時事評論員劉銳紹則指出，3人帶有政工幹部（從事政治思想工作的幹部）特點，能徹底執行上級指示。

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