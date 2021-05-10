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    NASA批讓火箭失控墜落不負責任 中國外交部氣噗噗回應了

    中國長征五號B遙二運載火箭重達21噸的核心火箭段，於9日上午10點24分墜落印度洋海域，位置約在馬爾地夫西南方近海。（法新社檔案照）

    中國長征五號B遙二運載火箭重達21噸的核心火箭段，於9日上午10點24分墜落印度洋海域，位置約在馬爾地夫西南方近海。（法新社檔案照）

    2021/05/10 21:13

    〔即時新聞／綜合報導〕中國長征五號B遙二運載火箭重達18噸的核心火箭段，於9日上午10點24分墜落印度洋海域，位置約在馬爾地夫西南方近海；美國國家航空暨太空總署（NASA）及專家批評，中國任由火箭不受控墜落，相當不負責任。對此，中國外交部發言人華春瑩今（10）日反批美國部分媒體「雙重標準」。

    長征五號B遙二運載火箭重達18噸的核心火箭段，9日上午10點24分墜落印度洋海域，是有史以來第4大不受控重入大氣層人造物體，在火箭墜海後，NASA局長尼爾森（Bill Nelson）發表聲明，抨擊中國放任火箭不受控墜落是不負責任的行為。

    對此，華春瑩今下午回應稱，據她了解，長征火箭末級已經採用了「鈍化處理」的技術，對航空活動以及地面造成危害的概率極小；火箭末級已經再入大氣層落海，截至目前沒有對地面造成危害的報告。

    「美國一些媒體在這個問題上顯然是有雙重標準的。」華春瑩說，今年3月，美國一個火箭殘骸掉落到美國一家農場，美媒紛紛用「流星劃過點亮夜空」、「炫目燈光秀」這樣的浪漫詞彙描繪和渲染，「但是一到中方，就是完全不一樣的調門」。

    華春瑩不滿地說，「我也注意到網上的中國網民調侃說，也許美國的政客會失憶，但是互聯網（網路）是有記憶的。我們願同包括美國在內的其他國家，加強太空利用方面合作，但也反對在這個問題上持雙重標準」。

    中國外交部發言人華春瑩（見圖）今（10）日反擊，舉例反批美國部分媒體「雙重標準」。（法新社）

    中國外交部發言人華春瑩（見圖）今（10）日反擊，舉例反批美國部分媒體「雙重標準」。（法新社）

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