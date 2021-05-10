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    男師掌摑、踹踢女學生 火爆過程引發正反論戰

    中國一名女學生缺席學校活動又頂撞老師，老師氣不過出腳踢人。（圖翻攝自微博）

    中國一名女學生缺席學校活動又頂撞老師，老師氣不過出腳踢人。（圖翻攝自微博）

    2021/05/10 20:17

    〔即時新聞／綜合報導〕近日中國網路瘋傳一名男老師掌摑、踹踢女學生的影片，過程相當火爆，引發熱議。由於風波越演越烈，事後該名男師任教的校方發聲明表示已將當事人開除。

    綜合中媒報導，中國西安鐵道技師學院一名女學生，8日上午因未參加學校早操活動，其班導師生氣詢問原因並指責，疑似女學生不服從管教，出言頂撞，班導師情緒一起來就是給女學生一巴掌，而女學生也不甘示弱上前推了老師一把，接著班導師又踹踢了女學生一腳。

    火爆過程被其他學生錄下PO網，引發風波。西安鐵道技師學院昨天（9日）在微博發聲明，表示「我院管理存在漏洞，師德師風建設存在問題，對此我們深表愧疚和自責」，目前已對涉事老師作開除處分，並對女學生進行身體檢查及情緒輔導，聲稱當事學生及其家長已諒解。

    對此，有網友覺得老師太誇張，「應把這樣的老師加入黑名單，終身不得有教師證」、「說不過就要動手」；但也有不少人為老師平反，「說實話，不服從管理，罵老師，這學生也很有問題」、「學生罵老師不用開除，老師被罵反擊被開除，真的是天經地義，可笑的讓人心疼」、「所以不要去管學生，出了這這種事學校會立馬和老師劃清接線」、「這種學生遲早要接受社會的毒打」。

    男老師因為學生不服管教，氣得掌摑學生。（圖翻攝自微博）

    男老師因為學生不服管教，氣得掌摑學生。（圖翻攝自微博）

    女學生不甘示弱，也上前推老師。（圖翻攝自微博）

    女學生不甘示弱，也上前推老師。（圖翻攝自微博）

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