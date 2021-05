中國間諜案頻傳 美議員使出這招反制中共盜竊情資

2021/05/10 19:25

〔即時新聞/綜合報導〕近年來中國間諜案頻傳,不少國家都對紅色滲透竊取國家機密抱持警戒。日前美國眾議員巴爾(Andy Barr)表示為根除中國在美國高等教育機構的滲透行動,提案要求聯邦調查局(FBI)新增56名特務,專責調查中國在教育領域的間諜活動。

綜合《福斯新聞》及《美國之音》報導,來自肯塔基州的眾議員巴爾,上週五(7日)提出《2021年高等教育研究保護法》,積極爭取立法。該法案主要目的是為反制中國可能派員在美國高等教育機構進行間諜活動,要求FBI新增56名特務,專門調查美國教育領域中是否存在他國間諜、盜竊情資等情事。

若該法案成功通過,任何個人若被發現從事以「外國政府」特務身分在教育領域上參與聯邦政府資助之研究等可疑行為,都會被FBI調查;其中「中國」還被特別點名,明列出「中國共產黨」、「中共中央委員會」、「中央軍事委員會」、「中國政協」、「中國人大」及「中國國務院」。

巴爾在推特上指出,中國共產黨推出的「千人計畫」(海外高層次人才引進計畫),從2008年12月開始就透過各種利誘方式吸納海外高階人才,尤其美國學術單位深受其害。他指控中共在美國各地的高等教育機構,竊取有關聯邦政府資助的相關研究資料,痛批「中共因為無法跟我們的一流機構競爭,所以就用偷的!」

