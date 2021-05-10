為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國間諜案頻傳 美議員使出這招反制中共盜竊情資

    美國眾議員上週五提案要求FBI新增特務，專門調查中國在教育領域的間諜活動。（路透）

    美國眾議員上週五提案要求FBI新增特務，專門調查中國在教育領域的間諜活動。（路透）

    2021/05/10 19:25

    〔即時新聞／綜合報導〕近年來中國間諜案頻傳，不少國家都對紅色滲透竊取國家機密抱持警戒。日前美國眾議員巴爾（Andy Barr）表示為根除中國在美國高等教育機構的滲透行動，提案要求聯邦調查局（FBI）新增56名特務，專責調查中國在教育領域的間諜活動。

    綜合《福斯新聞》及《美國之音》報導，來自肯塔基州的眾議員巴爾，上週五（7日）提出《2021年高等教育研究保護法》，積極爭取立法。該法案主要目的是為反制中國可能派員在美國高等教育機構進行間諜活動，要求FBI新增56名特務，專門調查美國教育領域中是否存在他國間諜、盜竊情資等情事。

    若該法案成功通過，任何個人若被發現從事以「外國政府」特務身分在教育領域上參與聯邦政府資助之研究等可疑行為，都會被FBI調查；其中「中國」還被特別點名，明列出「中國共產黨」、「中共中央委員會」、「中央軍事委員會」、「中國政協」、「中國人大」及「中國國務院」。

    巴爾在推特上指出，中國共產黨推出的「千人計畫」（海外高層次人才引進計畫），從2008年12月開始就透過各種利誘方式吸納海外高階人才，尤其美國學術單位深受其害。他指控中共在美國各地的高等教育機構，竊取有關聯邦政府資助的相關研究資料，痛批「中共因為無法跟我們的一流機構競爭，所以就用偷的！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    半導體抗中只是藉口？共和黨議員警告法案「勿浮濫」
    2021/04/01 14:51

    半導體抗中只是藉口？共和黨議員警告法案「勿浮濫」
    籲2022年北京冬奧換地點 美眾議員：中共不應享有舉辦奧運的殊榮
    2021/02/21 09:08

    籲2022年北京冬奧換地點 美眾議員：中共不應享有舉辦奧運的殊榮

    AGI新推出業界頂規microSD記憶卡及高速隨身碟
    英國驅逐3名假冒記者中國間諜！ 中方裝傻：我沒聽過
    2021/02/06 11:46

    英國驅逐3名假冒記者中國間諜！ 中方裝傻：我沒聽過
    武漢肺炎》祭法案查中國！ 美議員怒：輕描淡寫隱瞞過失
    2020/03/17 00:18

    武漢肺炎》祭法案查中國！ 美議員怒：輕描淡寫隱瞞過失

    繳稅旺季！限時帳管費省$7000 月月抽iPhone12
    國際今日熱門
    武漢肺炎》免運費！阿聯酋航空將運救援物資到印度
    2021/05/09 23:34

    武漢肺炎》免運費！阿聯酋航空將運救援物資到印度

    遭外星人綁架52次！？ 英女秀瘀傷照
    2021/05/09 21:17

    遭外星人綁架52次！？ 英女秀瘀傷照

    遠距上課舔男伴乳頭！女教師不當行為遭處分
    2021/05/09 21:51

    遠距上課舔男伴乳頭！女教師不當行為遭處分

    武漢肺炎》加強封鎖！印度德里地鐵明起停駛
    2021/05/09 21:19

    武漢肺炎》加強封鎖！印度德里地鐵明起停駛

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播