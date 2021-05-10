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    恐怖畫面曝光！遭陌生男衝撞 少女慘摔月台卡鐵軌

    愛爾蘭首都都柏林（Dublin）發生1起騷擾事件，1名17歲少女在霍斯火車轉乘站（Howth Junction train station）趕著搭火車，先是1名陌生男子朝她吐口水，隨後遭另名男子用腳踏車前輪用力撞上，重心不穩，向後摔落列車與月台間的隙縫。（圖擷取自Twitter@minnyshell）

    愛爾蘭首都都柏林（Dublin）發生1起騷擾事件，1名17歲少女在霍斯火車轉乘站（Howth Junction train station）趕著搭火車，先是1名陌生男子朝她吐口水，隨後遭另名男子用腳踏車前輪用力撞上，重心不穩，向後摔落列車與月台間的隙縫。（圖擷取自Twitter@minnyshell）

    2021/05/10 14:27

    〔即時新聞／綜合報導〕愛爾蘭首都都柏林（Dublin）發生1起騷擾事件，1名17歲少女在霍斯火車轉乘站（Howth Junction train station）趕著搭火車，眼見火車即將離站，她加快速度向前跑，不料，先是看見1名陌生男子朝自己吐口水，還好她順利躲過，但隨後卻遭另名男子用腳踏車前輪用力撞上，重心不穩，向後摔落列車與月台間的隙縫，恐怖瞬間都被監視器拍下，直到最近畫面曝光，影片在社群間廣為流傳，引發眾怒。

    綜合外媒報導，事件發生於4月1日晚上9點左右，影片中可見一群男子下車後，在月台上連續騷擾幾名女乘客，有男子原本坐在腳踏車上，看到路過的女乘客卻突然伸腳踹人，另名身穿紅外套的男子則是對她們吐口水騷擾，直到這名17歲少女路過，一群人害對方摔落鐵軌後，竟還若無其事離開，囂張行徑讓人嘆為觀止。

    還好有熱心民眾及工作人員在一旁趕緊救援，立即阻止火車啟動，並順利將人給救出，所幸少女僅受點輕傷，而少女父親憤怒表示，雖然女兒並無大礙，但想起女兒發生這件事還是有點害怕及難過。

    愛爾蘭鐵路局發言人肯尼（Barry Kenny）表示，當時安全人員為維護車上安全，故將其中1人趕下車。當局也警告民眾此行為可能造成嚴重後果，愛爾蘭和平衛隊（Gardai）正在調查這起事件，盼早日抓到這群涉案人。

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