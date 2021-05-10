紐約疫情爆發過1年 750具遺體仍冰在碼頭冷藏車上

美國紐約去年因疫情大爆發，造成許多死者遺體無法立即下葬，當局規劃多台冷藏車來當作「臨時」太平間，但有750具屍體自去年至今仍尚未下葬。（路透）

2021/05/10 12:36

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，美國紐約去年因疫情大爆發，不僅醫療系統接近崩潰，甚至一度因染疫死亡人數激增，造成許多死者遺體無法立即下葬，近日有美媒消息則指出，有750具屍體去年就先被暫放於南布魯克林碼頭的多台冷藏車上，至今仍被放置於該處尚未下葬。

外媒報導指出，去年因疫情爆發，死亡人數激增，在去年4月上旬曾有單日死亡超過800例的嚴峻情況，讓殯葬業者難以立即處理死者的遺體，為因應此情況，當局在當時就透過購買冷藏貨櫃，規劃多台冷藏車來當作「臨時」太平間，除了各醫院外，在紐約的南布魯克林碼頭也有因染疫死亡，以及因其他因素死亡但也無法立即下葬的遺體，都先暫時被安置於多台冷藏車上。

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紐約市法醫辦公室於7日時表示，在事隔1年後，有多達750具遺體目前仍被放置於這些臨時太平間，由於當初是為了便於家屬事後再選擇他們認為合適的後事，目前法醫辦公室仍在持續與家屬進行個案合作，法醫也透露，多數遺體最終可能都會被安葬於哈特島（Hart Island）上。

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