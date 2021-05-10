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    阿富汗高中爆炸案升至68死 「時間差引爆」釀慘重傷亡

    部分罹難者的葬禮已在週日舉行。（路透）

    部分罹難者的葬禮已在週日舉行。（路透）

    2021/05/10 09:41

    〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗首都喀布爾一所高中在當地時間8日遭遇汽車炸彈攻擊，目前已有68人死亡、165人受傷，而犯案者採取「時間差爆炸」手法，讓傷亡更加慘重。

    根據《路透》報導，爆炸案發生地點位於喀布爾西部的塞義德舒哈達高中（Sayed ul Shuhada high school），這所高中地處什葉派社區，此社區過去曾多次成為遜尼派激進武裝組織「伊斯蘭國」攻擊。汽車炸彈爆炸時，正值學生放學時刻，當學生慌亂跑出學校時，又有兩顆炸彈引爆，而這樣的「時間差爆炸」手法，使得傷亡更加慘重。一名不具名的阿富汗官員表示：「第一次爆炸威力很強大，而且發生在離孩子們很近的地方，導致目前還是有些學生下落不明。」

    阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）8日將此案歸咎於塔利班，但塔利班發言人否認涉案，並譴責對阿富汗平民的任何攻擊。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）也譴責這次襲擊，並對罹難者家屬、阿富汗政府和人民表達最深切的同情。

    部分罹難者葬禮9日已在喀布爾西部舉行，不過仍有部分家庭在醫院太平間尋找在爆炸案後失蹤的親友，並聚集在醫院外查看傷亡名單。罹難者家屬也指責，阿富汗政府和西方大國未能制止暴力和持續不斷的戰爭。

    民眾在罹難者遺物旁悼念。（歐新社）

    民眾在罹難者遺物旁悼念。（歐新社）

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