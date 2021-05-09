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    哀傷的母親節！ 羅冠聰隔海貼母合影 林卓廷獄中唸家書

    羅冠聰與母親合影。（取自羅冠聰臉書）

    羅冠聰與母親合影。（取自羅冠聰臉書）

    2021/05/09 23:50

    〔國際新聞中心／綜合報導〕流亡英國的前香港本土派政黨「香港眾志」創黨主席羅冠聰，9日母親節在「臉書」張貼之前在香港時與母親的合影，表示從今年開始，母親節被賦予新的意義，讓他想起許多抗爭者被迫與家人分離，「直至公義得到彰顯，家庭溫暖才可再臨」，感動許多網友留言為他加油打氣。

    羅冠聰寫道，「以往在母親節，無論有多繁忙，總可以放下工作，與家人共進晚餐。其實一直以來，我都不覺得這些節日有甚麼特別意義—也許這只是一個藉口，好讓自己能放下手頭上的事情陪伴家人。從今年開始，母親節便被賦予了新的意義，我都會記起有很多人因為政治壓逼，而被逼與家人分離。」

    羅冠聰說，「無論是還押、在囚、流亡的，母親都可能在家靜候著他的回歸，日復日、月復月、年復年，直至公義得到彰顯，家庭溫暖才可再臨。」他希望大家在感謝天下母親之餘，「也記掛著那些隔在欄柵之後、大海之外的人。」

    網友表示，「羅媽媽必以你為榮。現在暫別，為香港的民主，將來必能在香港與眾有良知的媽媽相聚。祝羅媽媽母親節平安、喜樂！」，「你媽媽有你這麼出色的兒子一定非常自豪！」，「由天安門母親 開始 每一個母親節 在中國範圍內都是國殤」，「祝您母親節快樂，未來香港母親留鄉守護香港！」

    羅冠聰在去年「港區國安法」正式生效前離開香港，流亡英國，今年4月7日透過「臉書」表示，已獲英國內政部承認為難民，可在英國居留。他希望自己的案例能夠讓英國內政部等相關部門，更了解香港複雜的政治局勢，並儘量給予申請難民身份的港人一定酌情權，「在不損害難民申請的門檻準則時，確保受逼害的抗爭者能夠逗留在安全的地方。」

    同樣因「47人案」正被還押的民主黨前立法會議員林卓廷，其「臉書」粉絲團小編8日也發文，指林卓廷今年母親節未能在家與媽媽慶祝，於是寫了一封關於媽媽的信，由區議員曾素麗代讀，藉此表達思念。林卓廷在信中提到與70歲母親的相處點滴，感謝母親多年來讓他自由選擇自己的路，如今身陷囹圄，「在她晚年令她憂心難過、非常愧疚」，望出獄後可有機會再為雙親做菜，又願高牆外的家人都能安康、免於恐懼。

    香港警方因去年的立法會初選案大舉逮捕民主派人士，47人因此被控國安法的串謀顛覆國家政權罪，林卓廷也是其中之一。林卓廷說，母親來探望時只是鼓勵他，而他只能閉目仰天，希望母親看不見自己的淚水，「在赤柱監獄的第一個星期，家母來探訪時跟我說，『在獄中要好好保重，一家人都好支持你，以你為榮』聽到這裡，我已不能自已，閉目仰天，希望淚水往心中流，不要讓母親看到我垂淚，更讓她難過、傷心。」

    羅冠聰臉書

    林卓廷獄中書

    香港民主黨前立法會議員林卓廷，在母親節前夕寫了一封信給母親，感謝母親多年來讓他自由選擇自己的路。（取自林卓廷臉書）

    香港民主黨前立法會議員林卓廷，在母親節前夕寫了一封信給母親，感謝母親多年來讓他自由選擇自己的路。（取自林卓廷臉書）

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