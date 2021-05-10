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    武漢肺炎》日本設大型接種疫苗中心 東京單日可施打萬人

    日本政府正在籌備設立接種武漢肺炎疫苗的大型場地，目前規劃東京會場每天容納1萬人接種；大阪會場則是5000人。圖為東京街景。（路透資料照）

    日本政府正在籌備設立接種武漢肺炎疫苗的大型場地，目前規劃東京會場每天容納1萬人接種；大阪會場則是5000人。圖為東京街景。（路透資料照）

    2021/05/10 00:02

    〔中央社〕日本政府正在籌備設立接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗的大型場地，目前規劃東京會場每天容納1萬人接種；大阪會場則是5000人。

    日本共同社報導，日本政府正在籌備成立大型疫苗接種中心的事宜。原本一度以為5月24日要在東京設立大型接種疫苗中心一事難以實現，但如今看來可望成形。東京會場一天可安排1萬人接種疫苗；大阪會場一天可容納5000人。

    不過報導中並未說明日本政府準備在東京和大阪各規劃設立多少座大型接種中心。

    日本政府推估，3個月下來，東京總計有90萬人、大阪有45萬人可接種疫苗。這是日本政府根據可確立的醫護人員人手，包括可調遣200名民間護理師在內所估算出最多可施打疫苗的民眾人數。

    報導指出，大型疫苗接種中心包含週六、日及國定假日在內均進行疫苗接種，由自衛隊負責運作。約有70 名醫官及約200名護理師從全國的自衛隊醫院及部隊調派至東京及大阪的疫苗接種中心。

    疫苗接種是日本防疫的關鍵，但青森縣青森市昨天傳出有一家醫院的一名男性醫師確診後，另有4名職員確診，已查出是院內群聚感染。青森市表示，這5人都在4月下旬接受過第一次疫苗接種。

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