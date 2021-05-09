多次「射後不理」挨批 胡錫進放話：中國接著還要「密集發射」！

中國上月29日發射的長征五號B遙二運載火箭，近日失控偏離軌道，週日早上墜入印度洋。（法新社）

2021/05/09 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國長征五號B遙二運載火箭上月29日發射，近日失控偏離軌道，引發國際關注，週日（9日）上午10點24分墜落印度洋海域；美國太空總署（NASA）隨後發聲明批中國放任火箭不受控墜落是不負責任的行為。對此，中共喉舌《環球時報》總編輯胡錫進竟反批西方世界對中國的太空事業「羨慕忌妒恨」，還說接下來還要「密集發射」火箭。

中國載人航天官網週日公告，長征五號火箭殘骸於上午10點24分再入大氣層，最後墜入印度洋，落點中心在馬爾地夫北方海域，宣稱絕大部分器件在再入大氣層過程中燒毀。而今次事件並非中國第一次「射後不理」，去年5月中國「長征五號B」發射後，其火箭殘骸成為近30年來最大的失控重返大氣層物體，最後未完全燃燒的殘骸掉落西非附近的大西洋海域。

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NASA局長尼爾森（Bill Nelson）事後發表聲明，強調從事航太活動的國家，必須降低太空物體重返地球的風險，同時最大限度地提高相關作業的資訊透明度，批評中國很明顯未達對自己太空廢棄物負責的標準。

對此，胡錫進週日下午在微博上發文大言不慚表示，「中國人和國際社會對航天發射有常識的人再次看清了美國輿論菁英的偏執和虛偽。說白了他們就是對中國航天事業進步太快羨慕嫉妒恨，受不了幾年後太空中只有一個中國的空間站在軌運行，整個中國的高速發展讓他們抓狂乃至絕望。所以他們以反科學甚至反常識的方式煽動對中國的敵視，一些美國科學家乃至NASA參與到這種炒作中，這是他們的恥辱」。

胡錫進還透露中國今年接下來還會「密集發射」，而美國也會以輿論戰的方式阻撓中國，「而我們決不能受他們干擾，讓他們得逞。」他還呼籲中國政府應該加大力度對外說明，平衡美方製造的「輿論抹黑」，放話「圍繞空間站建設的發射一次也不能耽擱，其他發射也需按照既定節奏進行。讓美國這隻母蝲蝲蛄帶著幾隻小崽儿叫喚吧，中國人繼續種我們的莊稼」。

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