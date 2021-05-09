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    重複使用新紀錄！SpaceX「獵鷹9號」火箭助推器10度完美落地

    SpaceX 於9日時進行了第27次的 「星鏈」（Starlink）發射 任務，將又60枚Starlink衛星送上軌道。（美聯社）

    SpaceX 於9日時進行了第27次的 「星鏈」（Starlink）發射 任務，將又60枚Starlink衛星送上軌道。（美聯社）

    2021/05/09 21:29

    〔編譯陳成良／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）創立SpaceX太空公司，旗下「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭9日負責執行「星鏈」（Starlink）計畫第27次發射任務，從美國佛羅里達州卡納維爾角太空軍基地升空，將60枚「星鏈」衛星送上軌道，以建立全球網路。不過這次成為目光焦的不是「星鏈」衛星，而是底下負責推動的編號「B1051」助推器，這是B1051的第10次發射與著陸，改寫了火箭重複利用的新紀錄！

    這是這枚「經驗老道」的火箭第10次穿梭往返於天地間。發射約8分多鐘後，獵鷹9號的助推器著陸在SpaceX的「請閱讀說明書」號（Just Read the Instructions）無人駕駛駁船上。

    這枚火箭執行了2019年3月不載人的「飛龍號」（Crew Dragon）太空船首次國際太空站演示任務，2019年6月為加拿大發射RADARSAT衛星「星座任務」，此外也執行了SXM-7發射任務和7次「星鏈」衛星發射任務。

    SpaceX是目前唯一一家能夠定期重複使用軌道級火箭的航太公司，SpaceX的「機隊」現共有7枚「獵鷹9號」火箭，當中除了B1051，B1049也剛在4天前完成了第9次任務，緊追在後。此外，B1058與B1060也都各飛了7次，最新的B1063 只飛了一次。

    馬斯克2020年曾表示：「我認為助推器可能可以完成100多次飛行。」最近，在美國航太總署（NASA）一次記者會上說：「我們確實打算一直重複使用『獵鷹9號』火箭助推器，直到我們看到它在星鏈衛星發射任務中出現某種故障。」

    據估計，重複使用助推器可以為SpaceX節省3700萬美元（約新台幣10.2億元）的製造成本，佔火箭總成本的60%。

    SpaceX公司負責回收火箭助推器的「請閱讀說明書」號（Just Read the Instructions）無人駕駛駁船。（取自SpaceX官網）

    SpaceX公司負責回收火箭助推器的「請閱讀說明書」號（Just Read the Instructions）無人駕駛駁船。（取自SpaceX官網）

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