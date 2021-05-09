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    扯！印度議員示範喝牛尿抗疫 還建議早上空腹喝

    一名印度議員在影片親身示範如何喝牛尿來預防武漢肺炎，還建議早上空腹喝最好。（圖擷取自影片）

    一名印度議員在影片親身示範如何喝牛尿來預防武漢肺炎，還建議早上空腹喝最好。（圖擷取自影片）

    2021/05/09 15:06

    〔編譯陳成良／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）在印度全面擴散，目前已連續4天單日破40萬人確診。繼早前大壺節有朝聖者表示：「泡進恆河水裡便能治癒」，這次當地又傳出以牛尿治病！一名印度議員在影片親身示範如何喝牛尿來預防武漢肺炎，還建議早上空腹喝最好。

    《今日印度》5日報導，影片中，印度執政黨人民黨（BJP）在北方邦的議員辛格（Surendra Singh）示範自己喝牛尿的全過程。」他說，兩到三杯（牛尿）應該混合在一杯水裡，然後一口吞下去，且半小時內不要吃任何東西，並強調「牛尿應該在早上空腹時喝」。

    他聲稱牛尿可以控制病毒傳播，更表示即使自己每天日理萬機，讓他保持健康的秘訣就是牛尿。

    辛格稱，牛尿不但有助抵抗武漢肺炎，還能對抗心臟病等疾病。他表示無論自己是否相信科學，都完全信任牛尿的作用。

    事實上，當地並非首次以牛尿抗疫，早前就有報導指一些激進印度教團體會使用牛尿來「預防」武肺炎，更有有組織舉行200人參加的「牛尿派對」，倡導飲牛尿可以對抗新冠病毒，更有民眾用牛糞抹臉與洗澡，專家直指完全沒有科學根據。

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