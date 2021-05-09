多次射後不理！長征火箭失控墜落 NASA怒批中國不負責任

在長征火箭失控墜海後，NASA局長發表聲明，批中國放任火箭不受控墜落是不負責任的行為。（法新社）

2021/05/09 15:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國長征五號B遙二運載火箭重達21噸的核心火箭段，今上午10點24分墜落印度洋海域，是有史以來第4大不受控重入大氣層人造物體，在火箭墜海後，美國太空總署（NASA）局長尼爾森（Bill Nelson）發表聲明，批中國放任火箭不受控墜落是不負責任的行為。

中國載人航天官網公告，長征五號B遙二運載火箭殘骸於上午10點24分再入大氣層，最後墜入印度洋，落點中心在馬爾地夫北方海域，中國稱絕大部分器件在再入大氣層過程中燒毀；哈佛天文物理學家麥道威（Jonathan McDowell）表示，長征火箭殘骸長約30公尺、寬5公尺、重達21噸，是史上第4大不受控墜入地球人造物體。

請繼續往下閱讀...

此非中國第一次「射後不理」，去年5月中國「長征五號B」發射後，其火箭殘骸成為近30年來最大的失控重返大氣層物體，最後未完全燃燒的殘骸掉落西非附近的大西洋海域，有疑似其殘骸的12公尺金屬物體擊中非洲國家象牙海岸村莊。

在中國長征火箭今早墜海後，NASA局長尼爾森發表聲明，強調從事航太活動的國家，必須降低太空物體重返地球的風險，同時最大限度地提高相關作業的資訊透明度。

尼爾森批評，中國很明顯未達對自己太空廢棄物負責的標準；他強調中國以及其他從事太空活動的國家、商業組織應以負責、資訊透明為準則作業，以確保外太空活動的安全、穩定、長期可續性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法