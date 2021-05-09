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    真黯然銷魂飯！評比台港日隔離餐 港網友：林鄭什麼都輸人

    香港網友評比台灣、日本、香港的隔離餐菜色，怒批香港隔離餐（見圖）是全世界最差。（圖擷取自臉書＿日本旅人 旅遊 購物美食情報）

    香港網友評比台灣、日本、香港的隔離餐菜色，怒批香港隔離餐（見圖）是全世界最差。（圖擷取自臉書＿日本旅人 旅遊 購物美食情報）

    2021/05/09 00:29

    〔即時新聞／綜合報導〕為防堵武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，多國採取入境旅客隔離措施。近來，香港人旅遊粉專「日本旅人 旅遊 購物美食情報」比較台灣、日本與香港的隔離餐，引起網友熱議。其中，香港隔離餐點的菜色，顯得相形見絀，讓香港網友怒轟，「林鄭政府做什麼都輸人家（做咩都輸比人）」。

    臉書粉專「日本旅人 旅遊 購物美食情報」5日發文評比台、日、港三地的隔離餐點菜色。照片中，日本、台灣的餐點菜色多元豐富，且色澤鮮豔繽紛。而香港的餐點，青菜等菜色皆色澤相對黯淡，有一餐是番茄醬通心粉當主餐之外，只配上高麗菜及一顆水煮蛋做為配菜，還有一餐是同時有大亨堡與煎餃的雙澱粉組合，外觀難以引起食欲之外，也有營養失衡之虞。

    對此，該粉專表示，台灣、日本的隔離餐點有賣相、有溫度，也有營養，反觀香港的隔離餐點，就是不用心，讓該粉專不禁連番怒轟，「全世界最差隔離飯香港排名第一」，「林鄭政府做什麼都輸人，還說香港是美食之都」。

    該則貼文迅速引起熱烈討論，截至今日已超過2285次分享。網友紛紛留言直呼，「黯然消魂飯」、「香港的看起來好像微波好多次的便宜冷凍便當...」、「香港的感覺很不均衡⋯」、「能在台灣真的太幸福了」。

    相關新聞請見︰

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    林鄭政府做咩都輸比人

    還說香港是美食之都

    連個隔離餐都輸人十條街

    台灣日本隔離飯仲要有賣相有溫度有營養

    香港既凍飯凍菜加d汁就叫飯盒 （水煮肉加汁還有人食物中毒）

    不如比杯麵算數啦好無，...

    日本旅人 旅遊 購物美食情報發佈於 2021年5月5日 星期三

    旅遊粉專「日本旅人 旅遊 購物美食情報」批評，香港隔離餐內含不知名醬汁，配上2個冰饅頭加水煮蛋、水煮菜就充當一餐。（圖擷取自臉書＿日本旅人 旅遊 購物美食情報）

    旅遊粉專「日本旅人 旅遊 購物美食情報」批評，香港隔離餐內含不知名醬汁，配上2個冰饅頭加水煮蛋、水煮菜就充當一餐。（圖擷取自臉書＿日本旅人 旅遊 購物美食情報）

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