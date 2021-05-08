4歲童網訂918根冰棒…媽媽付不起7.2萬 結局超暖心

患有自閉症的4歲男童網購近千根根海棉寶寶冰棒，龐大費用使母親不知所措求助，最後網友們願意伸出援手完美收場。（圖擷取自「GoFundMe集資平台」）

2021/05/08 20:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約市布魯克林一名自閉症男童很喜歡海棉寶寶，自己上網訂了918根海棉寶寶冰棒，但一家人無力支付這筆2618.85美金（大約7萬2593新台幣）帳單，上網求助，網友紛紛伸出援手，讓整起事件完美收場。

綜合外媒報導，4歲男童諾亞（Noah Bryant）非常喜愛海棉寶寶這個卡通人物，想從亞馬遜購買海棉寶寶冰棒，但一盒18根售價為51美元（大約1413新台幣），母親珍妮佛（Jennifer Bryant）無法負擔，婉拒了兒子要求，因為37歲的她還在紐約大學席佛社工學院攻讀碩士，卻要養3個孩子。

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沒想到，過了幾天，諾亞的姑姑收到51盒海棉寶寶冰棒，珍妮佛也在手機看到2618.85美元的帳單，代表諾亞下訂成功，讓她不知所措，因為亞馬遜不受理退款退貨。珍妮佛曾嘗試轉賣冰棒，但數量太多，加上家裡冷凍空間不足，許多冰棒融化，這筆龐大費用再加上學貸，逼得珍妮佛只能上網求助。

最後透過同班同學凱蒂（Katie Schloss）的幫忙，在GoFundMe集資平台設立一個帳戶，向網友求助，希望能透過集資方式償還冰棒費用，貼文一出，許多自閉兒家長看到，都願意捐款，還說「自閉症媽媽團結！」、「非常能理解」、「好可愛的故事」

集資目標設定為2619美元，剛好可以支付冰棒的帳單，但是短短5天就募到1萬5341美元。珍妮佛對此感謝網友捐助大筆善款，她也說，所有的錢都會用在諾亞的教育與額外支援上；亞馬遜則回應，已跟珍妮佛一家人聯繫，將把這筆訂單的收益捐給當地慈善團體。

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