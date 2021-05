軍情動態》俄Su-57戰機飛過 出現「嚎叫聲」嚇壞莫斯科居民

2021/05/08 16:30

〔即時新聞/綜合報導〕俄國第5代匿蹤戰機Su-57近期在莫斯科的空中呼嘯而過時,發出神秘的尖銳聲響,就像是「嚎叫聲」,讓周遭居民都嚇壞了,認為這個聲音實在太詭異,在社群平台上引發討論。

根據《Defence Blog》 報導,Su-57近日於莫斯科二戰勝利日的彩排中,在空中呼嘯而過,竟發出了詭異的聲音,不少民眾捕捉到這一幕,莫斯科居民全嚇壞,並認為這個特殊的聲響有如「真正的嚎叫聲一樣」。

報導中指出,Su-57在設備發展上持續遇到難題,尤其是新型渦輪扇發動機的生產,量產版本的Su-57依然未裝上計畫中的新一代引擎;航空專家指出,目前Su-57仍配備AL-41F1發動機,但這只是在俄羅斯航空工業能研發出滿足第5代戰機所有標準的新型發動機前,擔任暫時備案。

