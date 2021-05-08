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    軍情動態》俄Su-57戰機飛過 出現「嚎叫聲」嚇壞莫斯科居民

    俄國第5代匿蹤戰機Su-57近期在莫斯科的空中呼嘯而過時，發出神秘的尖銳聲響，就像是「嚎叫聲」，讓周遭居民都嚇壞了。（法新社）

    俄國第5代匿蹤戰機Su-57近期在莫斯科的空中呼嘯而過時，發出神秘的尖銳聲響，就像是「嚎叫聲」，讓周遭居民都嚇壞了。（法新社）

    2021/05/08 16:30

    〔即時新聞／綜合報導〕俄國第5代匿蹤戰機Su-57近期在莫斯科的空中呼嘯而過時，發出神秘的尖銳聲響，就像是「嚎叫聲」，讓周遭居民都嚇壞了，認為這個聲音實在太詭異，在社群平台上引發討論。

    根據《Defence Blog》 報導，Su-57近日於莫斯科二戰勝利日的彩排中，在空中呼嘯而過，竟發出了詭異的聲音，不少民眾捕捉到這一幕，莫斯科居民全嚇壞，並認為這個特殊的聲響有如「真正的嚎叫聲一樣」。

    報導中指出，Su-57在設備發展上持續遇到難題，尤其是新型渦輪扇發動機的生產，量產版本的Su-57依然未裝上計畫中的新一代引擎；航空專家指出，目前Su-57仍配備AL-41F1發動機，但這只是在俄羅斯航空工業能研發出滿足第5代戰機所有標準的新型發動機前，擔任暫時備案。

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