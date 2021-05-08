謠言終結站》印度疫情成為中澳日照妖鏡？ 查核中心：部份錯誤

查核中心判定近日流傳有關印度疫情的傳言為「部份錯誤」。（翻攝自《台灣事實查核中心》臉書）

2021/05/08 16:08

〔即時新聞／綜合報導〕近日印度武漢肺炎疫情嚴峻，卻有網友藉此議題流傳假消息。日前網路平台出現「中國已經派專機至印度接國人回國，澳洲、日本卻禁止公民回國....這次疫情真的是照妖鏡」等傳言，對此，台灣事實查核中心（TFC）經查指出此波傳言內容為「部份錯誤」。

2021年5月2日網路影音平台開始流傳一段影片，影片標題稱「中國包機接印度華人回國了！」，另外3日開始又有文字訊息指稱「中國已用專機接走華人回國。而澳洲卻宣佈禁止約9000名在印度的澳洲公民回國，違規者將面臨坐5年監禁和6.6萬澳元罰款；而日本也宣佈禁止在印度的日本公民回國。這就是常常提出指責中國人權和民主的國家，這場疫情真是一面照妖鏡。」

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對於數則類似網路傳言，查核中心發布報告，分別針對中國派專機接印度華人回國、澳洲防疫政策及日本防疫政策3方面做出釐清。

報告首先指出，網傳黃衣男子影片指稱「印度疫情爆發，中國已經派專機接國人回國」，該影片經查為中國影音創作者「藏鋒 Kevin」於2020年6月17日上傳，他拍攝記錄搭乘中國安排的臨時防疫專機，從印度德里機場飛往上海浦東機場，影片原始時空背景確認為去年6月初，與近期印度疫情無關。另外，查核中心再檢索中國外交單位官網及各大新聞網，截至今（8）日並未有任何近期中國派專機至印度接中國公民返國的消息。

針對「澳洲禁止公民歸國」一點，查核中心據查表示澳洲政府確實為保障澳洲公共衛生及隔離系統、確保有足夠的隔離措施，於4月27日宣布暫停印度與澳洲往返班機直到5月15日，並於4月30日宣布「所有在印度和過去14日曾到訪印度的澳洲公民，將被拒絶入境澳洲，違規者面臨最高5年監禁及6.6萬澳元罰款」之防疫政策。

最後對於「日本也宣佈禁止在印度的日本公民回國」一點，經查日本針對目前印度疫情確實有加強邊境防疫規定，如要求返國公民須取得72小時內的PCR檢驗證書並依規定配合嚴密之隔離、採檢措施，但目前並沒有「禁止在印度的日本公民返國」。

綜合以上，查核中心判定本次傳言為「部份錯誤」訊息。

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查核中心公布數則傳言闢謠，呼籲民眾不要誤傳誤信假消息。（翻攝自《台灣事實查核中心》網站）

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