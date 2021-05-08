中國國藥集團COVID-19疫苗 獲WHO批准緊急使用

2021/05/08 04:12

〔中央社〕世界衛生組織（WHO ）今天批准中國國營企業國藥集團（Sinopharm）的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗緊急使用，有助北京在全球預防接種上扮演重大角色。

路透社報導，國藥集團疫苗是首個由非西方國家研發並獲世衛組織批准的COVID-19疫苗，也是中國對抗COVID-19的兩種主要疫苗之一，這兩種疫苗已在中國和其他地區對數億人施打。

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這也是世衛組織首次批准中國疫苗在對抗任何傳染病上緊急使用。

本週稍早，另外的世衛組織專家甫對這家企業就副作用提供的數據品質表達憂心。

世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說：「擴展疫苗全球取得機制（COVAX）能購買COVID-19疫苗清單，給予各國信心以迅速執行監管部門批准作業，輸入並注射疫苗。」

世衛組織至今已批准疫苗緊急使用，包括由德國生技公司BioNTech與美國輝瑞藥廠（Pfizer）合作研發的疫苗、阿斯特捷利康（AstraZeneca）、嬌生集團（Johnson & Johnson），以及上週批准由莫德納（Moderna）研發的疫苗。

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