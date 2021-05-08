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    支持台參與WHA 美國務卿：沒有排除理由

    2021/05/08 01:06

    〔中央社〕在G7外長聯合公報支持台灣參與世界衛生大會（WHA）之後，美國國務卿布林肯今天發表聲明，呼籲恢復台灣在WHA的適當地位，他表示沒有排除台灣與會的合理理由。

    七大工業國集團（G7）外長日前在英國倫敦舉行會議，會後並發表公報，表明支持台灣有意義地參與世界衛生組織（WHO）論壇及WHA。布林肯（Antony Blinken ）今天也發表聲明，呼籲恢復台灣在WHA的適當地位。

    今年的WHA大會將在5月24日召開，布林肯表示，WHA大會是世衛組織的決策機構，確定加強國際合作以結束疫情大流行並推進全球衛生與全球衛生安全議程，這些議題影響所有人。但除非世衛組織領導層採取適當行動，否則大會將再度排除台灣的重要參與。

    布林肯指出，沒有將台灣繼續排除於這場論壇之外的合理理由。美國呼籲世衛秘書長像往年、在中國政府提出異議之前一樣，邀請台灣以觀察員身分參與WHA。

    他表示，全球衛生與全球衛生安全挑戰沒有國界之分。台灣在解決這些議題上能提供寶貴的貢獻與經驗，世衛領導層與所有負責任國家都應認識到，將2400萬人的利益排除在WHA之外，只會危害而非促進共享的全球衛生目標。

    布林肯也再次肯定台灣是可靠的夥伴，充滿活力的民主政體與世界的良善力量。台灣被排除於WHA之外，不利於國際控制疫情大流行的努力與預防未來衛生危機，他敦促立即邀請台灣參與WHA。（編輯：徐睿承）

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