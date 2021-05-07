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    開始尋寶！凱特王妃新書藏倫敦角落 書中還有彩蛋

    凱特王妃將她的新書《Hold Still》放在倫敦的各個角落。（圖擷取自The Duke and Duchess of Cambridge推特）

    凱特王妃將她的新書《Hold Still》放在倫敦的各個角落。（圖擷取自The Duke and Duchess of Cambridge推特）

    2021/05/07 23:25

    〔即時新聞／綜合報導〕英國王妃凱特今（7）日將她的新書《Hold Still》放在倫敦的各個角落，讓找到書的市民閱讀，書中甚至還夾有凱特給讀者的信；這項活動不只是為了慶祝新書發布，凱特也希望能讓英國在疫情期間的「國民精神」被大眾看見。

    綜合外媒報導，凱特今早在她的推特官方帳號上發布影片，影片中，穿著一襲紅色洋裝的凱特將新書《Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020》放在肯辛頓宮花園街（Kensington Palace Gardens）外一處圍欄旁。

    推文寫到，「搜索開始！我們已經加入『書仙子組織（The Book Fairies）』的行列，與你們分享這本書。」而每本藏在城市中的書都附有金色的童話貼紙、金緞帶，以及凱特的信件。

    據報導，一位幸運網友將他在路邊找到的《Hold Still》和裡頭的信件分享在推特上，信件上寫道，「當你讀完這本書後，將書留在社區裡的某個角落，讓下個人也可以享受書中的樂趣。」

    據報導，凱特去年5月開始籌備「Hold Still」計畫，她鼓勵民眾拿出相機或手機拍攝疫情期間的「國民精神」，凱特和評審團最後從來自英國各地投稿的照片中，選出精選的100張照片，集結成書出版。此外，照片也會在英國「倫敦國家肖像畫廊（London's National Portrait Gallery）」永久展出。

    凱特的這項計畫也得到「書仙子組織」的支持，該組織旨在鼓勵人們將自己喜歡的書，留給其他人去找尋、閱讀。

    凱特去年5月開始籌備「Hold Still」計畫，她鼓勵民眾拿出相機或手機拍攝疫情期間的「國民精神」。（法新社）

    凱特去年5月開始籌備「Hold Still」計畫，她鼓勵民眾拿出相機或手機拍攝疫情期間的「國民精神」。（法新社）

    一位幸運的網友，就將他在路邊找到的《Hold Still》和裡頭的信件分享在推特上。（圖擷取自Krish推特）

    一位幸運的網友，就將他在路邊找到的《Hold Still》和裡頭的信件分享在推特上。（圖擷取自Krish推特）

    信件上寫到，「當你讀完這本書後，將書留在社區裡的某個角落，讓下個人也可以享受書中的樂趣。」（圖擷取自Krish推特）

    信件上寫到，「當你讀完這本書後，將書留在社區裡的某個角落，讓下個人也可以享受書中的樂趣。」（圖擷取自Krish推特）

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