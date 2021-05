開始尋寶！凱特王妃新書藏倫敦角落 書中還有彩蛋

2021/05/07 23:25

〔即時新聞/綜合報導〕英國王妃凱特今(7)日將她的新書《Hold Still》放在倫敦的各個角落,讓找到書的市民閱讀,書中甚至還夾有凱特給讀者的信;這項活動不只是為了慶祝新書發布,凱特也希望能讓英國在疫情期間的「國民精神」被大眾看見。

綜合外媒報導,凱特今早在她的推特官方帳號上發布影片,影片中,穿著一襲紅色洋裝的凱特將新書《Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020》放在肯辛頓宮花園街(Kensington Palace Gardens)外一處圍欄旁。

推文寫到,「搜索開始!我們已經加入『書仙子組織(The Book Fairies)』的行列,與你們分享這本書。」而每本藏在城市中的書都附有金色的童話貼紙、金緞帶,以及凱特的信件。

據報導,一位幸運網友將他在路邊找到的《Hold Still》和裡頭的信件分享在推特上,信件上寫道,「當你讀完這本書後,將書留在社區裡的某個角落,讓下個人也可以享受書中的樂趣。」

據報導,凱特去年5月開始籌備「Hold Still」計畫,她鼓勵民眾拿出相機或手機拍攝疫情期間的「國民精神」,凱特和評審團最後從來自英國各地投稿的照片中,選出精選的100張照片,集結成書出版。此外,照片也會在英國「倫敦國家肖像畫廊(London's National Portrait Gallery)」永久展出。

凱特的這項計畫也得到「書仙子組織」的支持,該組織旨在鼓勵人們將自己喜歡的書,留給其他人去找尋、閱讀。

