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    黃之鋒參與悼念六四晚會遭判刑 美國務卿呼籲放人

    前香港眾志秘書長黃之鋒（見圖）等4人因為去年參加紀念「六四」燭光晚會，昨天被法院判處有期徒刑。美國國務卿布林肯今天透過推文呼籲釋放他們。（歐新社）

    前香港眾志秘書長黃之鋒（見圖）等4人因為去年參加紀念「六四」燭光晚會，昨天被法院判處有期徒刑。美國國務卿布林肯今天透過推文呼籲釋放他們。（歐新社）

    2021/05/07 21:12

    〔中央社〕前香港眾志秘書長黃之鋒等4人因為去年參加紀念「六四」燭光晚會，昨天被法院判處有期徒刑。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天呼籲釋放他們。

    布林肯推文表示：「美國與香港人民站在一起，反對對參與天安門事件紀念活動的人士判刑。所有以非暴力方式行使獲保障自由而入獄的人士應立即獲釋。」

    黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚及梁凱晴等4名知名年輕民運人士，去年參加六四天安門事件紀念活動後被控參與「未經批准集結」，他們在認罪後被判入獄。

    過去30年來，香港每年都會於6月4日在維多利亞公園舉辦大型燭光晚會，悼念1989年六四天安門事件罹難者，但去年活動首次遭到禁止。

    港警去年以武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情及安全顧慮為由禁止這場活動。有數萬港人違抗禁令，在維多利亞公園和平集會。

    警方其後拘捕了黃之鋒、支聯會主席李卓人和壹傳媒集團創辦人黎智英等26人，並起訴他們參加非法集結或煽惑他人參與未經批准集結等罪。

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