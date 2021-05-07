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    錯把除毛膏當刮鬍泡 澳洲男塗全臉後才知大事不妙

    澳洲22歲男子沃克誤將家人的除毛膏當刮鬍泡用，不僅除了鬍子還順便把大半眉毛也跟著除掉。（彭博）

    澳洲22歲男子沃克誤將家人的除毛膏當刮鬍泡用，不僅除了鬍子還順便把大半眉毛也跟著除掉。（彭博）

    2021/05/07 16:01

    〔即時新聞／綜合報導〕影視作品中常見把除毛膏錯當沐浴用品使用的搞笑橋段，而今，澳洲22歲男子沃克（Ronald Walker）親身體驗了一次除毛膏的威力。與家人同住的沃克日前用光了自己的刮鬍泡，他想借家人的一用，便隨手拿一瓶塗滿全臉，誰知竟拿成除毛膏。幾分鐘過去，在一陣灼熱感後，他慘失大半眉毛和一點頭髮。

    綜合外媒報導，沃克習慣將刮鬍泡塗滿全臉再刮鬍，但日前他用光了自己的刮鬍泡，想借家人的一用，他便隨手拿起一罐「他認為是刮鬍泡」的瓶子，將白色內容物塗滿全臉，還乖乖依照瓶身指示，讓這些「刮鬍泡」在臉上放了約5分鐘之久。

    在這幾分鐘內，沃克的臉開始產生灼熱，他發現大事不妙，趕緊拍照向家人求助並清洗臉部；然而，為時已晚，沃克幾乎失去了所有眉毛，頭髮還禿了一塊。尷尬的是，家人當下回覆他，除了明確表示那的確是除毛膏外，還笑稱「希望你沒把它塗得滿臉都是」。

    沃克只好頂著怪模樣出門去上班，不過他幽默、樂觀以待，表示「如果我不特別講，我想應該不會有人注意到差別」，沃克也指出，事發當下他的臉紅到不行，不過幸運的是「起碼我沒有鬍子了」；事後，他也將這段趣事分享到網路上，引起網友關注。

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