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    宋代石獅也得改口？ 北京公園介紹拿掉 「文革中」

    近日又有消息指出，北京公園內的宋代石獅介紹中，「文革中」3個字（圖左白框處）被拿掉。（翻攝自高瑜推特）

    近日又有消息指出，北京公園內的宋代石獅介紹中，「文革中」3個字（圖左白框處）被拿掉。（翻攝自高瑜推特）

    2021/05/07 16:35

    〔即時新聞／綜合報導〕中共將迎接建黨百年，新版「中國共產黨簡史」也於上月推出，值得注意的是，文化大革命被併入其他章節，對發動文革的毛澤東的指責也明顯淡化，近日又有消息指出，北京公園內的宋代石獅介紹中，「文革中」三個字被拿掉。

    毛澤東發動的文化大革命對中國造成不小傷害，被稱為「10年浩劫」，但上月推出的新版「中國共產黨簡史」中，雖然文革仍被定性為「嚴重內亂」，但已經不再單獨成章，對毛澤東的指責更是明顯淡化，黨史內容主要凸顯現任中共領導人習近平執政的部分。

    中國資深記者高瑜昨日在推特上發文，指出北京中山公園正門口一對宋代石獅在文革中被公園員工深埋保護得以留存，但如今歷史卻遭到修改，「文革中」三個字被拿掉，只剩下「60年代」，讓她不禁質疑，難道要石獅子也「識時務」嗎？不少網友嘆道，石獅也必須政治正確，「厲害了，我的國，石頭獅子也得改口了」。

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