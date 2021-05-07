恐怖畫面曝光！美網紅扣步槍板機竟爆炸 慘遭割頸險送命

美國肯塔基洲槍械迷網紅史考特（Scott），近日在YouTube頻道《肯塔基彈道學》（Kentucky Ballistics）上傳一段恐怖影片，影片中他正在使用一把步槍，沒想到下一秒，當他扣下板機槍枝瞬間起火爆炸，強大的爆炸威力之下，步槍碎片不偏不倚重擊他的頭部及臉部，其中1個碎片甚至擊中他的喉嚨，當場刺穿頸靜脈，傷勢十分嚴重。（圖擷取自《肯塔基彈道學》youtube）

2021/05/07 12:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國肯塔基洲槍械迷網紅史考特（Scott），近日在YouTube頻道《肯塔基彈道學》（Kentucky Ballistics）上傳一段恐怖影片，影片中他正在使用一把步槍，沒想到下一秒，當他扣下板機槍枝瞬間起火爆炸，強大的爆炸威力之下，步槍碎片不偏不倚重擊他的頭部及臉部，其中1個碎片甚至擊中他的喉嚨，當場刺穿頸靜脈，傷勢十分嚴重。

綜合外媒報導，影片是在上月9日拍攝，當時他所使用的是Serbu牌的RN-50步槍，他對準一個舊的消防栓準備射擊，當他扣下板機的瞬間，步槍卻自己爆炸，巨大的爆炸威力將步槍碎片炸的噴飛，史考特遭到重擊，他回憶起事發當下說道：「我當時好像就被重重揍了一拳，眼睛完全看不見，向後退直接就倒了下來」。

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史考特身上有多處受傷，不僅頭部遭到撞擊，甚至眼睛有失明的可能，此外右肺還遭穿破1個洞，最嚴重的是頸靜脈遭子彈碎片劃穿，差點就要了他的性命。他在醫院待了8天後，接受了多次外科手術，經大量輸血後情況好轉，所幸並無大礙，恢復狀況良好，他也在IG上貼出坐在輪椅上的出院照，向粉絲說明這次的意外事件。他也表示，當天所使用的步槍，已經用了非常久，一直都沒有出現太大的問題，所以他懷疑問題是出在子彈，可能是自己買到太早以前的子彈，才導致這起意外發生。

美國肯塔基洲槍械迷網紅史考特（Scott），近日在YouTube頻道《肯塔基彈道學》（Kentucky Ballistics）上傳一段恐怖影片。（圖擷取自《肯塔基彈道學》ig）

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